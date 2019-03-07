【橋底黑幫案】專家指神壇上物品有背後意思　「馬寧兒」是反骨仔

通州街天橋底涉嫌有人用古老黑社會入會儀式案續審，控方今（7日）傳召警隊內的黑社會專家作供，警方在本案揭發的三合會入會儀式，並未絕跡，然而像本案的神壇設置等，卻是十分罕有，專家又稱曾參考黑社會的書籍，並會壇上的各種物品都有背後意思，如寫有「馬寧兒」的紅紙亦有來由，因「馬」是有「反骨仔」之意。

高級督察黃炳雄以三合會專家證人作供。（林樂兒攝）

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專家指案中儀式罕見

刑事情報科高級督察黃炳雄以三合會專家證人受辯方盤問，他不同意設神壇等儀式幾乎絕跡，指近年仍有類近案件，但如此案中的儀式設置確是罕見。他又解釋，朝地下「棟」熄香火，是有如詩句「若有奸心照香亡」，即如對社團不忠下場便會如香火被滅。

紅紙包蓮藕是入會儀式用品

控方呈上的供詞指，黃參考了有關三合會的書籍，認為現場檢獲的菜刀、乾坤圈和用寫上「馬寧兒」紅紙包著的蓮藕是入會儀式的用品。他指，入會新人在儀式中會右膝跪地，左腳穿過乾坤圈，意味投胎成為洪門子弟。另外，「馬寧兒」少林弟子，卻助清兵火燒少林寺，被指是「反骨仔」。以菜刀斬「馬寧兒」是警告新人勿做「二五仔」。

裁判官裁定被告表證成立，被告不出庭作證，亦不傳召證人。控辯雙方明天會作結案陳詞。

案件編號：DCCC 336/2018