政府：無計劃為混能私家車提供首次登記稅優惠

政府過去多次強調要大力推動電動車發展，目標是在2020年，本港3成私家車均屬電動車或混能車，惟港府在上月底的數字，本港混能車及電動車數目僅佔全港私家車總數的5%。環境局局長黃錦星今日（27日）以書面回覆立法會議員查詢時，直言政府鼓勵市民盡量使用公共交通，考慮到混能車仍有尾氣排放，故現時並無計劃為混能私家車提供首次登記稅優惠 。 環保署另透露，正與兩大專營巴士公司作初步探討，研究研發適用於本港的雙層專營電動巴士。

政府過去多次強調要大力推動電動車發展。（資料圖片）

相比起傳統車輛，油電混合動力車（混能車）一般可提供較佳的燃料效益，但環境局局長黃錦星在回覆中指出，混能車仍有尾氣排放，加上混能車燃料效益取決於駕駛模式，認為無尾氣排放的電動車可更有效地改善本港路邊空氣質素。 ​

考慮到政府政策是鼓勵市民盡量使用公共交通，故環境局認為只為電動私家車提供首次登記稅優惠是合適做法，直言政府現時並無計劃為混能私家車提供首次登記稅優惠 。

環保署與兩大專營巴士公司 正初步探討研發本地使用雙層電動巴可能性



而在專營巴士方面，本港現時約6,100 輛專營巴士中，95%屬雙層，其餘為單層。黃錦星直言，雙層電動巴士技術仍有待發展，國際上可供使用型號極 少，載客量和運作效能亦未能滿足本港長服務時間、繁忙時段接載大量乘客、提供足夠空調，以及須應付多山的地形等需要，而環保署最近與兩間大型專營巴士公司進行初步探討，研發適合本地使用之雙層專營電動巴士的可行性。政府亦會繼續留意其他地方發展，適時引入試驗。