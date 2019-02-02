電動車配套不足　商場停車場充電位供不應求　車主：俾汽油車泊晒

政府去年推出電動私家車「一換一」計劃，期望將汽油私家車轉換成電動車輛或混合動力車輛，惟成效不如理想，目前電動車或混合動力車輛僅佔全港私家車總數的5%。政府日前宣布放寬部份計劃申請門檻。 不少人質疑，充電器不足是阻礙換車的因素。究竟本港有沒有充足的配套，以推動電動車發展？原來現時不少大型商場停車場，仍未設有可供充電的泊車位，即使部分停車場設有充電裝置，也只是僅僅數個車位，仍然供不應求。

環境局在立法會文件中提到，截至2018年12月底，私人擁有已領牌的電動私家車數目已增至10,670輛，而由2018年3月1日「一換一」計劃生效後，首次登記電動私家車共454輛。而政府於上月28日宣布放寬「一換一」計劃的部份要求，包括換車車主擁有舊私家車的期限由連續3年或以上，減至18個月或以上，期望加快換車進程。

政府於上月28日宣布放寬「一換一」計劃的部分要求，期望加快換車進程。（資料圖片／李孫彤攝）

車主在路上找泊車位時，常常會想到商場停車場。《香港01》向各區大型廣場查詢，發現不少商場停車場並未設有電動車充電泊車位，例如是荃灣廣場、西九龍中心、尖沙咀The One等大商場，而置地廣場停車場的充電車位，也只供月租客戶使用。

有部分商場停車場現時已設有充電車位，例如是九龍塘又一城，一共有26個充電車位。不過，有很多商場就算有充電位，但僅僅只有幾個，故常常出現爆滿的情況。例如是葵芳新都會廣場，只設有一個充電泊車位，朗豪坊和海港城分別有3個，而時代廣場兩個停車場也設有數個泊車位，但根據停車場管理人員表示，充電車位有很多人使用，經常泊滿。

不少商場停車場並不設有充電車位，就算部分停車場有此配套，也現供不應求情況。九龍圓方停車場也有4個充電車位。（資料圖片/ 張浩維攝）

根據屋宇署資料，由2011年4月至2018年9月，超過八成新獲批發展計劃的停車位，會具備可為電動車提供充電裝置的基礎條件，涉及約440個停車場及約48,000個車位。而環境局亦作出短至中期措施，增設政府停車場公共中速充電器、在路邊停車位提供充電設施，並在現時政府停車場共提供782個政府公共充電器。

電動車協會會長關卓明向《香港01》表示，政府提出的措施對緩和充電位的緊張需求，會有正面影響。不過他認為在落實以上措施之前，已經有很多方法可以做，例如是關注汽油車泊電動車充電車位的問題，「唔少汽油車車主會唔理解，點解電動車要有專用車位？點解電動車可以優先泊車？所以好多汽油車車主都唔願意讓位。但如果汽油車泊咗，就會少咗個叉電位，如果你泊10個鐘，其實已經可以俾12至14架車充電。」

關卓明指，理解汽油車車主想法，認同當沒有人泊時，可暫泊於電動車車位。不過他希望汽油車車主盡量在有需要時讓出位置。（資料圖片／張浩維攝）

關卓明表示，現時充電泊車位置於停車場最容易接觸到的位置，例如是天星停車場和油麻地停車場等，車輛一駛入已經到達充電泊車位，當汽油車車主看見有位時，便會泊在此處，所以這些停車場的充電位，通常都是爆滿，而泊在充電位的，很多時都是汽油車。他建議，日後停車場安裝新的充電器時，應考慮安置於較難接觸的位置，「會唔會裝喺最唔方便嘅角落，令到少咗汽油車車主泊入去呢？」

許多車主找泊車位時，都會考慮商場停車場，但並非每個商場都有充電位。關卓明認為，充電裝置費用不便宜，商場停車場的安裝充電裝置，首先要看業主的意願，另外就要視乎該處有沒有充足的電量，也正因如此，不少電動車車主也沒有私人充電裝置，這亦令不少打算換電動車的人卻步，「電動車協會為例，100人只有2至3個有私人充電，絕大部分都係租用，而好多時業主都唔會俾錢裝，村屋就可能會做到。」

關卓明表示，畢竟充電裝置的安裝費用不便宜，商場停車場能否安裝充電裝置，要看業主的意願，以及該處有沒有充足的電量。（資料圖片）

關卓明續指，當中電和港燈等電力公司，安裝中高速充電站，讓電動車充電1小時，已經可以讓車輛行駛2至3日，因此他認為愈多充電站，會有很大的正面效果。