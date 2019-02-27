涉襲《明報》前總編輯劉進圖　駁回兩漢上訴　官指案件令人髮指

《明報》前總編輯劉進圖於2014年遭刀手襲擊，涉案「刀手」和負責接應的「車手」被裁定有意圖傷人等罪成，同遭判囚19年，他們均就定罪和判刑申請上訴許可。上訴庭今(27日)頒下判詞，駁回兩人的上訴，並強調本案是一宗令人髮指，認為兩人的判刑恰當。

本案上訴人分別為葉劍華和黃志華，被指為案中接應車手和刀手。

聲稱在公安不公對待下作招認

上訴人一方早前就定罪上訴陳詞指，兩人案發後逃往內地，在公安扣留期間遭不公對待，當時的招認影響審訊。上訴人指，控方應證明上訴人是自願作出招認，而原審法官接納這些招認屬錯誤。惟判詞中指，原審法官的決定並非錯鋘，並指即使沒有內地公安作供，上訴人亦可在原審時就此議題，盤問其他相關人士。

劉事後不能跑步和跳動 仍需接受物理治療

就刑期方面，兩名上訴人均認為判囚19年是過重。判詞中郤指出，劉進圖案發時身中6刀，其中2刀切斷神經線。根據劉的去年醫療報告則指，他步行時使用拐杖，並預估他的情況在將來也不會有改善，雙腳會虛弱。此外，劉不能跑步和跳動，他目前每星期仍需接受物理治療。判詞直指，劉年過五十時遭遇嚴重襲擊，終生傷殘，他的生活將不能回復至被襲前。

判詞中又指，根據兩名上訴人如何處理行兇時使用的電單車、案發前如何跟蹤劉進圖和案發後處置使用的刀和手套等，都可見本案是經過策劃。

對於上訴人一方早前陳詞時，無證據顯示上訴人行兇前知悉劉是誰。判詞中指，網上能輕易找到很多人的資料。同時，劉為一名低調的新聞工作者，他的唯一敵人很可能是工作時得罪的人，認為其受襲與其工作有關。判詞最後強調，考慮劉因本案而傷殘，兩名上訴人被判監19年非過重。而本案案情令人髮指，認為兩人的判刑屬恰當。

案件編號：CACC307/2015