【獨家】「陳振聰」獄中來函　稱龔如心遺產案受冤　入稟內地法院

華懋已故前主席龔如心世紀爭產案主角之一、已入獄五年半的商人陳振聰，於獄中致函傳媒，指世紀爭產案仍有疑點未解，並聲稱已入稟廈門法院，向相關人士作出追討。 陳振聰的來函，列出陳的囚犯編號及身份證號碼，亦蓋有「陳振聰」印鑑，並有英文簽署與陳振聰以往的字跡相似，信件並附上陳與律師會的往來信件。撰信日期為2019年2月23日。 《香港01》正透過不同方法求證，信件是否陳振聰本人寄出。

《香港01》今日（27日）下午收到署名為「陳振聰」的信函，聲稱令他入獄的爭產案仍有疑點未解，導致他本人被判入獄。（香港01記者攝）

信件囚犯編號、身份證號碼 與陳振聰本人資料吻合

因偽造遺囑而被判入獄12年的陳振聰，目前正在赤柱監獄服刑。《香港01》今日（27日）下午收到署名為「陳振聰」的信函，聲稱令他入獄的爭產案仍有疑點未解，導致他本人被判入獄，又指已向廈門法院入稟，控告相關人士損害其名譽。

該信函一共23頁，撰信日期為2月23日（上周六），而署名為「陳振聰 CHAN CHUN CHUEN」，並列出囚犯編號及身份證號碼。記者翻查資料，確認該囚犯編號及身份證號碼均與陳振聰本人資料吻合。此外，信函附有陳振聰與香港律師會的往來書信，列出陳的囚犯號碼，而其聯絡地址為赤柱監獄。

信函附有陳振聰簽署的文件，該簽名與陳於2008年出售物業的樓契簽名相似。至於陳振聰於信件聲稱已向廈門法院入稟，記者致電廈門思明區人民法院查詢，該法院確認該案件已於2018年6月21日獲受理，目前尚未開庭審理。

《香港01》正透過不同方法求證，信件是否陳振聰本人寄出。

信函附有陳振聰簽署的文件（上），該簽名與陳於2008年出售物業的樓契（下）簽名相似。（香港01製圖）

2013年偽造遺囑罪名成立 陳振聰被判囚12年

龔如心於2007年4月逝世後，陳振聰與華懋展開長時間的爭產。香港高等法院最終裁定，陳振聰所持的2006年遺囑的簽名屬偽造，判陳振聰敗訴。



2013年7月，陳振聰被控偽造遺囑及行使虛假文書兩項罪名成立，被判處入獄12年，高院法官麥機智當時斥責他「無恥、邪惡、極度貪婪」，利用龔如心的寂寞、哀傷和信任犯案。