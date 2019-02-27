【鷹君爭產】四子羅康瑞稱支持羅嘉瑞　指兄長重建集團居功不少

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）狀告滙豐國際信託案，今(27日)在高等法院續審。滙豐信託今傳召羅老太四子羅康瑞作供，他在盤問時認為羅老太在2016年作出的意願書非她真正所願，而即使各兄弟姊妹要求滙豐增持鷹君股份，最終決定權亦在滙豐手上；他亦承認自己支持羅嘉瑞管理鷹君集團，指對方重建集團居功不少。

因雷曼事件周轉不靈 從信託獲3000萬美元周轉

滙豐信託今傳召羅老太四子羅康瑞作供，他接受羅老太一方盤問時，確認亡父羅鷹石在意願書表示，信託的分配是按各子女的表現、德行、孝順與否而定。而父親過世後，母親可向信託提出分配比例的建議。

羅老太一方又提到2008年羅康瑞從信託中獲得資金一事，羅康瑞解釋當時因雷曼事件周轉不靈，雖然有3間銀行答應貸款予他，但他仍要自己籌1億元，所以當時他向羅嘉瑞求助，他以為當時羅嘉瑞與其他兄弟姊妹及信託基金討論後出手相助，並不知是母親要求信託分錢，因他從沒向母親談及此事，而他最終獲3000萬美元資金周轉。

羅康瑞(圖)作供時稱，支持兄長羅嘉瑞管理鷹君集團。(李慧娜攝)

羅老太今高等法院旁聽。（李慧娜攝）

強調為家族著想 才提出分拆信託

當談到2016年有關羅老太的新意向書時，羅康瑞指除他、羅嘉瑞及羅鷹瑞外，其他兄弟姊妹聯手在進行一些計劃，他認為母親當時被操控，他並不相信有關意願書是母親真正的意願，他又提到有一次母親向滙豐信託發出新指示後，滙豐高層劉倩兒致電母親，母親對有關指示似乎懵然不知，又稱即使幫母親寫信要求信託增持鷹君股份，不認為信託會一定按指示行事，增持與否的決定權在於信託。

至於2016年羅康瑞曾提出將信託分拆一事，羅康瑞解釋當時提出分拆是希望解決家族內的紛爭，當時沒與羅嘉瑞討論過分拆後鷹君集團的控制權，但羅老太一方質疑有關分拆會令羅嘉瑞成為鷹君集團最大股東，及擁有集團控制權，羅康瑞稱向母親提出計劃時沒提到這一點，一再強調當時只為家族著想。

另一方面，他承認自己支持羅嘉瑞管理鷹君集團，認為對方在重建集團居功不少，但強調若羅嘉瑞表現不佳的話，就不會支持對方。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018