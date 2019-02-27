【過勞死】五年半共635名僱員非因意外猝死　職安局擬用3年研究

僱員懷疑因工作過勞而猝死，俗稱「過勞死」，惟香港未有相關界定。勞工及福利局今日（27日）書面答覆立法會議員張超雄表示，據最新統計數字，由2013年至2018年首三季非因意外死亡的個案，共有635宗，包括2017年全年有137宗，涉及行業主要是「專業及商用服務」、「建造業」，分別有27及24宗。635宗個案涉及最多的是心臟疾病，有57%。 勞工處委託職業安全健康局聚焦研究涉及僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案，透過問卷訪問死者家屬、僱主及同事，已於去年第一季開始進行有關訪問工作，預計大約需時3年完成研究。

職安局擬用3年研究僱員非因意外猝死成因。（資料圖片）

非職業病猝死僱員 88%為男性

張超雄就防止僱員過勞死提出質詢，勞福局提供勞工處按季發放的職業傷亡統計，因患上各種非職業病的疾病而死亡的個案，由2013年至2018年首三季共有635宗，包括2017年有137宗、去年首三季有74宗，該兩個數字涉及仍在調查的個案。按性別劃分，635宗個案當中，88%死者為男性，多於女性。

50歲至59歲組別最多

按年齡劃分，50歲至59歲組別個案最多，有266宗，約佔整體的42%；其次是60歲或以上組別，有220宗；40歲至49歲、及40歲以下組別，分別有110宗及39宗。

57%涉心臟疾病

635宗個案當中，有362宗與心臟疾病有關，120宗與腦疾病有關，153宗屬其他。按行業劃分，130宗個案來自「專業及商用服務」行業，其次是建造業有94宗，地產行業有90宗。「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」、「進出口貿易、批發及零售業」及「公共行政以及社會及個人服務」，分別有74宗、68宗及61宗。

當局表示，僱員在工作期間非因意外而死亡通常涉及複雜的成因，包括個人身體狀況、家族遺傳、飲食和生活習慣、工作性質和環境等。勞工處於2017年10月委託職安局聚焦研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案，會透過問卷訪問死者的家屬、僱主及同事，從不同角度了解這些僱員的工作情況和個人身體狀況及生活習慣等有可能導致死亡的因素。職安局於去年第一季開始進行有關訪問工作，預計大約需時3年完成這項研究。