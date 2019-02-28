陳振聰入稟廈門法院告華懋集團等七公司　法院書記員：已受理案件

因偽造華懋已故前主席龔如心遺囑，被判入獄12年的商人陳振聰，昨日（27日）致函傳媒，指世紀爭產案有疑點，已就其名譽受損入稟廈門法院民事追討相關人士。 廈門市思明區人民法院書記員向《香港01》確認，去年6月受理案件，正向各被告方遞送應訴通知，暫未定開審日期。記者向案件被告之一的華懋集團查詢，至截稿前未獲回覆。 大律師指，香港終審法院已就龔如心爭產案作出終極裁決，即使陳振聰於內地興訟並勝訴，亦不可能推翻爭產案的結果。

《香港01》本周三（27日）收到自稱陳振聰人士的來函，稱已向廈門法院入稟控告，包括華懋集團在內的公司及律師事務所損害其名譽，並附上「受理案件通知書」。記者致電查詢，法院書記員證實案件已獲受理。（《香港01》獲得信函）

廈門法院去年6月受理案件 開審日期待定

《香港01》昨日（27日）收到署名「陳振聰」的信函，信中簽名與陳振聰早年的簽名相似，而囚犯編號及身份證號碼，確認與陳振聰的資料吻合。陳振聰於該信函聲稱，龔如心爭產案有疑點，導致他被判入獄，並指已向廈門法院入稟，控告相關人士損害其名譽。

該信函附有由廈門市思明區人民法院發出的「受理案件通知書」，惟未附上起訴狀。記者昨午按案件編號，致電該法院查詢，法庭書記員確認案件於去年6月21日獲受理，又指原告方律師去年11月底已交齊證據文件，目前法院正向各被告方遞送應訴通知。

該法庭書記員續指，因多名被告位於香港，案件的應訴材料正經「委托送達」程序遞送。根據香港律政司資料，內地與香港法院間可互相委托送達民事司法文書，該程序須經香港高等法院及內地高級人民法院。按規定，香港法院須於接獲委托書的兩個月內，送達應訴材料。

大律師：不可能推翻爭產案裁決

根據「受理案件通知書」，案件的原告為陳振聰，八名被告分別為華懋集團及華懋慈善基金等七間香港及內地公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。記者昨日向華懋集團查詢事件，至截稿前未獲回應；至於相關律師事務所，記者致電查詢時職員指不便回應。

執業大律師陸偉雄解釋，陳振聰在內地法院興訟，如獲勝訴可根據結果在香港法院作後續處理，包括申請執行判決的命令，但必須符合特定條件及按香港法例訂明的程序進行。然而，陸偉雄強調由於龔如心爭產案，已在香港終審法院審結並作終極裁決，即使陳今次在內地法院獲判勝訴，亦不可能推翻終院裁決。

邵家臻：信函經第三方處理

陳振聰今次寄予傳媒的信函，經電腦打印，而且多於一間傳媒機構收到。關注在囚人士權益的社福界立法會議員邵家臻指，監獄不會提供打印或複印設備，估計信函是經過第三者處理，再轉寄予傳媒。

邵估計，陳振聰可能將信函寄予第三者，或在獲懲教署批准下將資料交予律師代表。有懲教人員估計，陳振聰可能與律師見面時，由律師筆錄資料再代為處理信函。

曾獲龔如心逾20億元 因偽造遺囑判囚

華懋已故前主席龔如心於2007年逝世，遺下巨額遺產，商人陳振聰及龔如心家屬控制的華懋慈善基金對簿公堂。爭產案披露大量陳振聰獲得巨款的情節，包括龔如心於2005至2006年，曾先後三次將6.88億元，即合共20.64億元存入陳的公司戶口。

龔家力指這三筆款項為風水費用，但陳振聰堅稱款項由龔如心饋贈。此外，庭審披露陳振聰與家人曾於深夜到華懋集團總部，以網球袋盛載巨額現金，並帶到畢打街的匯豐銀行分行，存入由陳振聰開設公司的銀行戶口。

陳振聰取得巨款後投資樓市，其本人及家族曾持有中半山寶雲道16號的「楠樺居」、山頂中峽道28號B，以及山頂倚巒共三間頂級洋房，總值逾10億元。2007年，陳振聰更豪花10億元購入A350空中巴士作為私人飛機。

不過，高等法院上訴庭2011年判陳振聰敗訴，法官斥陳以偽造遺囑謀奪龐大遺產，大話連篇。陳其後於2013年被裁定偽造遺囑，以及行使虛假文書兩項罪名成立，判囚12年。