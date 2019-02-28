女保安當假結婚集團主腦　編造愛情故事助客騙居留權　判入獄39月

入境處兩年前揭破一假結婚集團，任職保安員的女主腦，為內地女及外傭等安排假結婚一條龍服務，更會安排拍照及編寫愛情故事，讓多人取得居港權。女保安早前在區域法院被裁定串謀詐騙，及妨礙司法公正等罪成，暫委法官練錦鴻判刑時，直斥女主腦是「蛀食大樹的昆蟲」指她侮辱香港司法體系，判她入獄39個月。

被告陳愛芬被裁定4項串謀詐騙及1項妨礙司法公正罪成，被判入獄39月。(資料圖片)

東窗事發叫客人毀證據

被告陳愛芬，54歲，被裁定4項串謀詐騙及1項妨礙司法公正罪成。

暫委法官練錦鴻判刑時指，被告曾向涉案當假丈夫的港人提供2至7萬元的利益，可見她的個人利益並不會少於這個數目。她於2017年東窗事發後，又叫客人銷毁證據。練官將被告比喻為「蛀食大樹的昆蟲」，損害香港社會，是公然侮辱香港司法體系，付出代價的是市民。

安排客人拍照營造兩情相悅

練官指，被告是經深思熟慮、長期鋪排犯案，安排客戶雙方見面，又提供不同服裝，安排攝影師替他們拍照，營造認識已久、兩情相悅的形象，說服政府部門相信他們為真情侶。集團提供一條龍服務，即使被告非主腦，亦是案中的重要人物。

被告與前夫育有一子，曾於2002年因販運危險藥物罪入獄6年。練官指被告背景沒有減刑或酌情處理的需要，故判被告入獄39個月。

憑保安制服追查被告

入境處於2017年調查一宗重婚案時，揭發這假結婚集團，懷疑有涉嫌安排港男及內地及南亞裔女子假結婚，從而令她們取得在港的居留權。調查初期並無頭緒，後來入境處職員在一名內地女的手機，發現一張疑為女主腦相片，再根據相中人所穿的保安員制服，及背景樓盤，鎖定主腦是九龍區一商場的保安，並將被告拘捕。

為客人編造愛情故事

之後亦在被告住所撿獲13名外傭及9名內地人假結婚的文件、香港身份證副本、內地居民通行證副本、外傭護照副本、結婚證書及賬簿；另又搜出手機及記憶卡等，並發現大批通訊紀錄及相片。

據悉，被告的集團手法精密，除會安排年齡差距不明顯的男女做夫婦外，又會為二人製造相戀經過，編造愛情故事，要眾人熟讀，以防引起入境處人員的懷疑。

行動中共有37人被捕，包括17男20女，年齡屆乎29至65歲，其中22人為香港人，另有2名內地人、9名印度女傭及4名尼泊爾外傭，15人已被定罪，11人被判監10至18個月不等，另4人待判。

案件編號：DCCC 292/2018,1021/2018