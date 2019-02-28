海天牌三款中藥含未經註冊內地輔料　批發商自願回收

衞生署今日公布，同意中成藥批發商香港海天濃縮中藥有限公司自願回收三款複方中藥顆粒，緣於有關產品所使用的輔料份量與註冊記錄內的詳情不符，懷疑為未經註冊中成藥。 需回收的三種中藥為海天牌濟生腎氣丸、茵陳蒿湯及十全大補湯，三種中藥顆粒於內地製造，由海天進口，供應予本地中醫師。署方正繼續調查事件。

衞生署接獲情報後調查發現

涉事中藥的批發商是本地持牌中成藥批發商香港海天濃縮中藥有限公司（海天），衞生署表示接獲情報，到海天進行調查及檢取有關中藥顆粒。根據海天提供的資料，三款涉事中藥顆粒在生產時使用的輔料份量與註冊詳情不符，而有關更改亦未獲香港中醫藥管理委員會轄下的中藥組批准，故產品可被視為未經註冊中成藥。

涉事的複方中藥顆粒詳情如下：

產品名稱 批次編號 標籤上註冊編號 【海天牌】濟生腎氣丸 HK180801 HKC-11427 【海天牌】茵陳蒿湯 HK180401 HKC-11439 【海天牌】十全大補湯 HK180401 HKC-11479

初步調查顯示，有關批次的中藥顆粒於內地製造，由海天進口，供應予本地中醫師。海天已自願從市場收回有關批次產品，市民可致電熱線（2333 9012）查詢。

衞生署發言人指，署方正繼續調查，並會密切監察回收情況，至今沒有接獲相關不良反應報告及未有證據顯示有關產品有安全性問題。