衞生署疫苗接種紀錄程式出錯　47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

衞生署今日（28日）公布，正調查一宗涉及其臨床訊息管理系統的流感及肺炎球菌疫苗接種紀錄系統事件。 事緣傳送疫苗接種紀錄程式有接種紀錄不符，有市民於衞生署診所打針後，其紀錄未能與醫管局及私家醫生診所互通，經調查後發現有47名人士的紀錄顯示於2018/19季度曾接種兩劑相同的疫苗，當中涉及21名醫管局病人，以及26名使用「疫苗資助計劃」的人士。 衞生署已即時暫停該紀錄系統的運作，以修正問題，又指系統已於今日下午3時回復。署方指十分關注事件，並對受影響人士致歉。

醫管局去年大力推廣流感疫苗注射，一般人每年只需注射一劑。（資料圖片）

疑出錯的紀錄系統於去年8月推出，以便衞生署、醫院管理局和參與「疫苗資助計劃」的私家醫生互通市民接種流感及肺炎球菌疫苗的紀錄。

其中21人是醫管局病人

衞生署於2月26日接獲醫管局通報，指紀錄系統出現接種紀錄不符的情況。調查發現，市民於部分衞生署診所接種上述疫苗的紀錄，未能向醫管局和參與「疫苗資助計劃」的私家醫生顯示。衞生署和醫管局再翻查全部資料後，發現有47名人士的紀錄顯示於2018/19季度曾接種兩劑相同的疫苗，當中涉及21名醫管局病人，以及26名使用「疫苗資助計劃」的人士。衞生署已即時聯絡該47名受影響人士解釋事件。

衞署：已修復該電腦程式

衞生署十分關注事件，並對受影響人士致歉。署方強調事件不涉及個人資料被洩露或被未經授權人士下載的風險，與電子健康紀錄互通系統分享疫苗接種紀錄的服務亦不受影響。衞生署與醫管局已檢查系統全部紀錄，並已修復該電腦程式，傳送疫苗接種紀錄的運作已於今日（28日）下午3時回復。衞生署會繼續密切監察系統運作，避免同類型事件再次發生。



市民如欲查詢詳情，可於辦公時間內致電2125 2125與衞生署衞生防護中心疫苗計劃辦事處職員聯絡。