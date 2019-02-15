【流感高峰】家長對疫苗猶豫　擔心副作用：聽說會有啲問題

冬季流感在本港肆虐，上月共有397宗幼稚園/幼兒中心爆發流感個案，衞生署在上月18日宣布有流感爆發的幼稚園停課，事隔6日，進一步建議全港幼稚園在同月26日停課，提早放農曆新年假期。 荃灣一間幼稚園今天(15日)復課，部分家長一早為子女預備好口罩，迎接近3周假期後的開學日。不過，部分家長表示今季並無為子女接種流感疫苗，有人認為「打唔打都差不多」，有人指朋友的子女在接種後依然患病及發高燒；亦有人擔心子女注射流感針出現副作用，但未能說出有哪些副作用，只稱是聽朋友、家人所說。

荃威幼稚園今天正式復課，大部分家長都指不擔心復課後會再出現大型流感爆發，因相信學校在清潔方面的工作。（余俊亮攝）

荃威幼稚園今天正式復課，今早8時許陸續有家長帶同子女到學校，大部分家長都指不擔心復課後會再出現大型流感爆發，因相信學校在清潔方面的工作，帶同5歲多孫女上學的李太指，已叫孫女盡量小心，「不要捽眼捽鼻」。有家長亦指，因已為子女接種流感疫苗，故毋須擔心。

帶同5歲多孫女上學的李太指，已叫孫女盡量小心，「不要捽眼捽鼻」。 （余俊亮攝）

不過，受訪家長中，部分人就指今季沒有為子女接種流感疫苗。李太指，孫女母親認為「打唔打都差不多」，亦有朋友的子女在接種後仍然患上流感，「發燒燒得好勁，所以無咩信心。」而鍾女士就表示，4歲兒子及2歲女兒較為健康，「感冒都比較少，一直無打開，所以今次都無打。」她坦言因身邊認識的幼童都無患病，故流感意識較低，下次流感季節時，如有空亦可帶子女接種。

鍾女士表示，4歲兒子及2歲女兒較為健康，「感冒都比較少，一直無打開（流感疫苗），所以今次都無打。」（余俊亮攝）

部分家長雖然直言不為子女接種是因擔心有副作用，但就未能說出有哪些副作用，家長梁太指，「曾聽啲媽媽講，打咗會有不好反應，不過我無做功課，不是很了解。好像有家長、老人家話，打完就要KEEP住打，因為每年(流感病毒)可能有不同。」她指希望了解更多醫生的專業意見，如接種疫苗的利弊、副作用等，稱會在了解後再決定是否為子女接種。

而家長吳先生亦指，不知應否為子女接種疫苗，「聽過打咗唔係咁好囉，會有啲問題。」家長陳女士雖然有為子女接種疫苗，但她透露有朋友亦因擔心而拒絕為子女接種，「好似有啲人話打咗流感針會影響啲嘢，(但)又唔係好清楚。」

家長吳先生指，不知應否為子女接種疫苗，「聽過打咗唔係咁好囉，會有啲問題。（譚威權攝）

世界各地都有家長質疑疫苗可信性，世界衞生組織早前公布2019年威脅全球健康的十大因素，第8位正是對疫苗的猶豫（Vaccine Hesitancy）。不過世衞指出，目前接種疫苗每年可以預防200至300萬人死亡，若全球疫苗接種覆蓋面得到改善，更可避免150萬人死亡。

世衞亦指，季節性流感疫苗能令人們對在任何季節都流行且流行性最高的三種毒株產生免疫，是幫助人們減少患上嚴重感冒和傳染率的最好方式，而這類疫苗已使用超過60年。對於有人指疫苗與自閉症有關，世衞解釋，1998年的一項研究引發了人們對麻疹-腮腺炎-風疹（MMR）疫苗與自閉症之間可能存在聯系的關注，但這項研究及後已被證實有嚴重錯誤及具欺騙性，發表該研究論文的醫學雜誌後來撤回論文，而目前沒有證據表明MMR疫苗與自閉症之間存在關聯。

今早8時許陸續有家長帶同子女到荃威幼稚園。（余俊亮攝）

另外，中大醫學院上月發表研究報告，指如果在提供流感疫苗資助計劃的資訊外，額外提供一份解釋兒童流感風險和接種益處的簡明資訊、一份申請疫苗資助的半完成表格、不額外收費的診所聯絡方法、接種疫苗的提示短訊等支援，將有助提升2歲以下兒童的接種率25個百分點，接種人數多近兩倍。