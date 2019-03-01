非政府機構租用政府短期閒置土地　陳帆：象徵式收費

財政預算案宣布預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋，運輸及房屋局並就此成立專責小組，以提供一站式支援。 運房局局長陳帆今早（3月1日）出席電台節目表示，政府將擔任「倡議員、背後推動者」的角色，且專責小組設有兩位項目總監，分別為建築師及專業人士以提供技術性支援；倘非政府機構欲租用政府短期閒置土地或空置校舍，可考慮收取象徵式費用。

財政預算案宣布預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋。(資料圖片)

陳帆表示，以公帑資助過渡性房屋是「創意措施」，認為非政府組織就過渡性房屋所取得的收入可用作日常營運的經費，扣除必要的開支，亦可開設獨立戶口以供日後改裝建築費用。至於非政府機構透過基金興建組合屋的產權誰屬，陳帆則表示此階段仍在集思廣益，未有完全定案，惟此類建築物壽命較長，冀在過渡期後將建築料搬至其他場所。至於目前階段，會先考慮改裝現存的樓宇建築為過渡性房屋，因營運成本相對購置過渡性房屋較低。他補充，目前已有9個機構有意合作。

同時，陳帆表示政府對過渡性房屋是「放在肩上承擔」，考慮日後由專責小組的處理招標及評審標書工作，以助非政府機構推展項目。陳帆其後見記者續指，倘非政府機構欲租用政府短期閒置土地或空置校舍，可考慮收取象徵式費用。惟他表示，從受眾角度方面出發，由非政府組織例如社福機構、地區組織營運，會比政府「落水」參與做得更好。