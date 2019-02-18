政府擬豁免過渡性房屋地價　消息：短期交行政會議審議

為配合特首林鄭月娥提出增加過渡性住屋供應的政策目標，據了解政府短期內會向行政會議提出，要求批准豁免在官地上興建過渡性房屋項目的地價。消息人士指，此舉有助加快部門審批程序，以及吸引更多非政府機構拓展過渡性房屋單位。 另外，綜合多個政黨及關注團體消息，財政司司長陳茂波本月27日發表新一份財政預算案時，或有可能宣布設立「過渡性房屋基金」，撥出數以十億元計公帑增加未來過渡性房屋供應。

社聯深水埗南昌街組合屋項目，將獲關愛基金撥款支付建築費。(資料圖片)

去年10月林鄭在施政報告中，提到「在新供應到位前，運房局轄下的專責小組會積極協助和促成各項由民間主導和推行的短期措施，以增加過渡性住屋供應」，由於覓地建屋需時，促成及推動由民間主導的短期紓緩措施，對協助解決基層住屋困難住戶的需求，更形重要。

現時運輸及房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，主要提供統籌支援，進一步協助及促成更多由民間機構推動的過渡性房屋項目，消息指除社聯早前公布的深水埗南昌街的「組合社會房屋計劃」外，小組亦正聯絡其他非政府機構，洽商在一些政府閒置土地拓展同類項目。

現行程序釐定地價隨時需要一年

此外，小組亦與地政規劃部門研究如何可為興建過渡性房屋項目「拆牆鬆綁」，消息指運房局會向行政會議提出，建議在政府土地興建的過渡性房屋項目，可獲得豁免支付地價及地租等費用。據悉，現時地政部門處理計算地價的安排，動輒需時6至9個月，再加上與申請機構文件往來的時間亦要花上2至3個月，隨時一個項目單是釐定地價程序已要耗上接近一年，對政府希望加快推動興建過渡性房屋，絕對是不利因素之一。

消息人士指，現時對過渡性房屋並無具體政策安排，只是逐個項目接受申請及審批，因此當局相信落實有關安排後，可以減省審批程序時間，並且有助推動其他非政府機構參與發展計劃。

民建聯立法會議員、立法會房屋事務委員會主席柯創盛表示，歡迎政府豁免過渡性房屋項目地價，他指過去接觸一些非政府機構，都對申請項目涉及繁複的程序感到憂慮，尤其支付土地費用方面為甚，故當局的最新安排正好回應有關訴求。