領展停車場4月1日起加租　月租私家車位加12.7%　議員轟加幅過高

領展停車場收費高昂一直令社會怨聲載道。《香港01》接獲消息指，領展轄下停車場將會由4月1日起加租，月租車位平均加幅達12.7%，領展同時會向月租車主回贈約2800元的優惠券。至於時租車位，則會加1至2元。 其後領展證實加價消息，表示因應工資、維修及保養等營運開支持續上升，有需要調整旗下停車場收費，以彌補有關開支的加幅，但指收費調整與過往相若，領展停車場對比區内其他停車場仍然具競爭力。

消息指，領展轄下停車場將會由4月1日起加月租，平均加幅達12.7%。 （資料圖片）

據了解，領展轄下停車場將會由4月1日起加月租，平均加幅達12.7%，領展同時會向月租車主回贈約2800元的優惠券，當中包括1480元的洗車及吸塵丶車漆保護優惠券；500元的汽車投保現金券；400元的油券及400元的泊車代用券。

領展：加租因工資、維修及保養支持續上升

領展回覆《香港01》查詢時表示，因應工資、維修及保養等營運開支持續上升，有需要調整旗下停車場收費，以彌補有關開支的加幅，其中貨車及電單車車位調整約8%，私家車位平均加幅約12.7%，新收費4月1日生效，並指對於商用車輛的情況已充分考慮，因此租金調整幅度亦較私家車位低。至於月租調整幅度將因應個別停車場的獨特情況、使用率及車位供求等因素釐定，並非採取劃一收費做法。

領展續稱，在加租同時，會向現有月租私家車車位用戶贈送優惠券，涵蓋汽油、保險、汽車護理及泊車，總優惠金額超過1.1億港元（每位月租私家車位用戶可獲優惠總額超過2,800港元），亦會繼續為傷健人士提供四折月租及時租泊車優惠，每年補貼金額約1,170萬。

領展又指，會逐步投資超過6億港元提升停車場服務及設施，包括加強保安措施、優化車場環境，並會繼續就相關事宜與持分者保持溝通。

民建聯柯創盛（林若勤攝）

柯創盛：「雙位數」加幅不能接受

一直關注領展問題的立法會議員柯創盛回應指，對於領展連年「雙位數」加停車場租金極之不滿，而是次平均加幅更達12.7%，不但遠高於通脹，更比房委會停車場最多8%的加幅再高出一大截，所以從任何角度比較，都不能接受。

柯創盛認為，屋邨車場的租戶均為基層住戶，不少是「搵食車」，人工亦有限，這個加幅將大大加重他們的負擔。而對於領展在加租的同時亦向車主派優惠券，柯創盛則要求領展直接「折現」：「或許領展也認為加幅『過火』，所以推出『回贈』降溫，但我們認為加少啲、唔好加最實際。」