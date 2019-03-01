食衞局成立中醫藥發展基金諮詢委員會　前港大副校長執掌

食物及衞生局今(3月1日)宣布，成立中醫藥發展基金諮詢委員會，就中醫藥發展基金的整體管理和運作事宜向政府提供意見和建議，委員會主席為前港大副校長（大學拓展）蘇彰德。食衞局局長陳肇始並指，行政長官林鄭月娥去年在《施政報告》宣布設立5億元專項基金，局方已邀請生產力促進局成為執行伙伴，預計可在今年上半年起動。

食物及衞生局今宣布，成立中醫藥發展基金諮詢委員會，就中醫藥發展基金的整體管理和運作事宜向政府提供意見和建議。（視覺中國圖片）

食物及衞生局今宣布，成立中醫藥發展基金諮詢委員會，就中醫藥發展基金的整體管理和運作事宜向政府提供意見和建議。

委員會由食物及衞生局局長委任主席及成員，包括來自中醫、中藥、檢測、醫療等界別代表，以及專家學者和具商業管理及公共行政經驗的業外人士等。委員會成員任期由今天起至2021年2月28日，為期兩年，香港生產力促進局會提供秘書處服務。

委員會主席為前港大副校長蘇彰德，非官方委員包括浸大中醫藥發展的協理副校長卞兆祥教授等人，而當然委員就有食衞局、衞生署、醫管局、創新科技署的代表。

中醫藥發展基金諮詢委員會主席為前港大副校長蘇彰德。 （資料圖片）

陳肇始表示，特首去年宣布設立5億元專項基金，局方希望藉基金為中醫界和中藥界提供財政資助，合力推動中醫藥發展，提升業界整體水平，包括為中醫醫院培養所需人才、促進與中醫藥有關的科研，支援本地中藥商提升生產質素和水平及按法例註冊中成藥，並加強市民對中醫藥的認識。

另外，陳肇始今亦在記者會上指，局方已邀請生產力促進局成為執行伙伴，預計可在今年上半年起動。