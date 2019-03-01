【暴動案】控方陳詞指梁天琦等以卵擊石　為測試本民前認受性

2016年農曆大年初二凌晨旺角發生騷亂，梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等人被指涉參與暴動，審訊進入尾聲。控方今(1日)在高等法院進行結案陳詞，指梁天琦明知衝擊警方防線不會成功，但為了向群眾展示本土民主前線敢於用激烈手法，爭取他們認識正確的目標，同時測試本民前的認受性，才以卵擊石。

四名被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）同被控一項暴動罪。（資料圖片）

代表控方的資深大律師郭棟明陳詞指，陪審團考慮本案時應摒棄自己對政治、政府和某些組織的看法。控方指，案發2016年2月8日晚上，本民前幫助小販非法擺賣，扺抗食衛署小販管理隊的執法，並成功趕走對方。而穿上本民前藍色衛衣的首被告梁天琦和黃台仰，亦曾指揮群眾，扺抗到場的警員。

指梁天琦明知不會成功

控方指，梁天琦當時宣稱進行選舉遊行，只是煙幕和藉口，其真正目的是要阻撓警方驅散人群。此外，對於梁天琦明知不會成功，但仍然在砵蘭街衝向警方防線，控方指梁是要向群眾展示，本民前敢於挑戰警方，以及敢於用激烈手法爭取認為正確的事。梁等人明知此舉屬不智，但為了展示凝聚力和測試組織的認受性，遂衝向警方防線。

與警對峙或測試意義

控方指，涉案片段顯示之後的山東街和花園街暴動中，已不見本民前的成員，但有其他市民參與。控方要求陪審團考慮梁天琦等人和警方對峙時，是否有測試的意義。

案中四名被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。此外，容偉業另外面對6項非法集結、煽惑他人非法集結、暴動及襲警罪。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016