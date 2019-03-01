中一自行收生擬提早放榜　直資校稱影響收生質素　未解疑慮應擱置

教育局建議修訂中學派位機制，最快於2020年度，提早於3月公布自行收生結果。直資學校議會主席招祥麒表示，對建議感到無奈，認為輕微影響直資學校的收生質素，因為「唔多唔少」會有原被直資學校取錄的學生放棄學位，流失去津貼學校，亦擔心提早公布結果出現標籤效應：「有人歡天喜地，有人就呼天搶地」。他認為，目前建議推行倉促，局方應小心審視修訂的影響，若未能解決疑慮，應擱置修訂；否則，應將落實時間推遲一年。 津貼中學議會當然執委林日豐就表示，初步傾向支持，修訂或可以拉近直資與津貼學校的教育機會不均等情況，但尚要審視操作細節。

直資學校議會主席招祥麒表示，對中學收生機制擬修訂感到無奈，認為輕微影響直資學校的收生質素，因為「唔多唔少」會有原被首輪取錄的學生流失去津校。（受訪者提供）

中學派位機制每年1月初展開，並分為兩個階段，分別是「自行分配學位」及「統一派位」。參與「自行分配學位」的家長，可為子女申請不多於兩所學校，但短期內不會知道結果，要待「統一派位」結果，一併於7月初公布。

直資學校議會主席招祥麒表示，對建議感到無奈，認為津校派位機制結果提早於3月公布，會「唔多唔少」令部份學生，放棄直資學位，流失向津貼學校，對直資校收生質素造成輕微影響。

對直資學校行政安排造成困擾

他續指，部份原被直資學校取錄的學生專向津貼學校，對直資學校收生行政安排造成困擾，因為學校需要處理後補學生申請，或要重新展開招生。

現時參與中學派位機制的學校，可預留不多於三成的中一學額，作自行分配學位。招祥麒認為，有約3成參與派位的小六生可提早知道結果，其餘7成未知結果的學生，則需要承擔心理壓力，甚至會在校內造成標籤效應，「有人歡天喜地，有人就呼天搶地。」

招祥麒認為，若中學派位機制修訂後，最快於2020年度落實是過於倉促，教育局應小心審視，若能解決學界疑慮，亦應給予學校充裕時間準備，推遲一年、即2021年落實。不過，他指，若局方未能解決分歧，則應擱置修訂計劃。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，初步傾向支持修訂派位機制，或可以拉近直資與津貼學校的教育機會不均等情況。（資料圖片）

津校：縮窄教育機會不公平情況

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，初步傾向支持修訂派位機制，原因是目前直資學校比津校優先取錄學生，在收生機制上較有優勢；經濟背景較富裕的家庭，會選擇申請直資及參與派位機制，變相會在選校上有多一個選擇。他認為，修訂派位機制能縮窄教育機會不公平的情況。不過，他認為，局方要小心考量改動細節，例如津校之間或面對面試時間安排的競爭、加快學校取錄學生的決定、未來學校面對面試準則的爭議等。

中學校長會主席鄧振強就表示，學界尚未有一致的意見，仍然需與業界相討再決定。

小學校長：修訂為家長帶來方便

津貼小學議會主席蘇炳輝指，教育局建議提早公布派中自行取錄結果，為家長帶來方便。他指以往有一批學生，雖然在自行收生階段已被錄取，但無論是否成功，礙於學方不能對外公布，學生仍要繼續參加一派位，若及早知道結果，不用參加統一派位，相信可以減輕學生壓力。

然而，公布取錄的時間，小六升中呈分試尚未完成，會否影響學生應考的心情及學校準備？蘇炳輝指，不應以考試推動學生學習，學生亦不會因為沒有考試而散漫，現時一些學校如直資或一條龍學校亦會讓學生提早知道結果，但亦無大影響，唯一應避免學生之間不應互相比較。

家庭與學校合作事宜委員會冀2020年落實新措施

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示， 家長普遍歡迎教育局改動收生機制的建議，並展開與各界持份者商討。他認為，建議可讓小學教師集中精神，輔導在自行分配學位階段未被中學取錄的小六學生，選擇合適的中學；家長教師會聯會冀教育局能盡快在2020年落實新措施。