中一自行收生派位結果　教育局建議2020年度起提早於3月公布

教育局建議最快由2020年度中一派位開始，參加派位中學在完成處理自行分配學位的申請後，須提早通知正取學生其申請已獲學校納入《自行分配學位正取名單》，以便家長無須於4月統一派位階段填寫選校表格；受影響的是2020年9月入讀中一的學生，即現正就讀小五的學生。 教育局指，過去一直有家長表示希望預早知悉自行分配學位申請結果，亦有家長希望能因此掌握更多資料作選校決定 。

教育局建議最快由2020年度中一派位起，參加派位的中學，在完成處理自行分配學位的申請後，須提早通知獲取錄學生。（資料圖片）

在現行中學學位分配辦法下，自行分配學位申請結果與統一派位結果於7月初同一時間公布，教育局建議最快由2020年度中一派位起，參加派位的中學，在完成處理自行分配學位的申請後，須提早通知學生，其申請已獲學校納入《自行分配學位正取名單》內，而有關家長則無須於4月統一派位階段填寫選校表格。

教育局相信，建議的安排有助減低有關學生及家長的壓力。

教育局指，有關的建議屬行政安排，現行中一派位機制並無改變，同時最終的自行分配學位結果仍會與統一派位結果一併於每年7月初公布。教育局正就建議諮詢相關持份者，包括中、小學議會及家長等，並聽取他們的意見。