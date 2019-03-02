【流感高峰】明愛醫院內科佔用率連續5天「奪冠」　全高於120%

醫院管理局公布昨天（1日）公立醫院服務使用數據，有5,927人次到急症室求診，較前一日減少293人次，當中有1,092人次經急症室轉入內科。昨天整體內科病床佔用率為108%，當中明愛醫院的佔用率最高，達124%，明愛醫院的內科佔用率已連續5天領先其他14間公院，全部都高於120%。

昨日的急症室首次求診人次為5927人次，較前天的6220人次減少293人，經急症室入內科人次則達1092人。 （資料圖片／羅君豪攝）

昨日的急症室首次求診人次為5927人次，較前天的6220人次減少293人，經急症室入內科人次則達1092人。

昨天整體內科病床佔用率為108%，15間公立醫院中12間都「爆滿」，排名榜首的是明愛醫院，其佔用率高達124%，其次是聯合醫院的118%。明愛醫院自2月25日起，內科佔用率一直排榜首，5天以來全破120%。

另外，昨天整體兒科病床佔用率為81%，其中伊利沙伯醫院以98%排第一，而仁濟醫院就以97%緊隨其後。

在今天早上10時45分，威爾斯親王醫院急症室輪候時間超過8小時，而聯合醫院及伊利沙伯醫院亦需等候逾7小時。

《香港01》App用戶請點擊：查看最新輪候時間