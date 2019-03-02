花卉展本月15日開幕　1300名學生率先到維園鑲嵌大型花壇

春回大地，一年一度的香港花卉展覽將於今個月15日至24日在銅鑼灣維園舉行，為期10日，主題花為「大紅花」，並以「大紅花說願」為主題。今日（2日）有超過1,300名來自38間學校的學生，於維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，他們在逾170名綠化義工指導下，協助鑲嵌大型花壇「全港運動‧全城躍動」。花壇將會在花卉展展出。

今日（2日）有超過1,300名來自38間學校的學生，於維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動。（梁鵬威攝）

花壇以運動會為主題，宣揚運動對健康的好處，鼓勵市民把運動融入生活。花壇展示運動健兒積極參與第七屆全港運動會的八個體育項目，包括田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球，以及示範項目七人欖球。

超過1,300名來自38間學校的學生，於維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，他們在逾170名綠化義工指導下，協助鑲嵌大型花壇「全港運動‧全城躍動」。（梁鵬威攝）

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此外，整個花壇由超過3萬株不同品種的花卉植物鑲嵌而成，包括嘉樂花、康乃馨、毋忘我和菊花等，色彩繽紛。花壇在晚間配以燈光及音樂效果，日夜景致各具特色。花壇亦將會於香港花卉展覽中展出。