理大生涉民主牆衝突被勒令退學、永不取錄　教協：處分過重

香港理工大學四名學生去年因不滿校方干預民主牆管理，到管理層辦公室抗議，期間與教職員起衝突。校方其後召開學生紀律委員會調查事件，涉事4名學生昨（1日）獲判決，分別被勒令退學並永不被理大取錄、停學一年，以及被罰「社會服務令」。 教協今（2日）發新聞稿回應事件，認為是次校方處分過重，應重新考慮4名學生處分，又強調大學作為教育場所，應以開放態度包容多元意見。

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（羅君豪攝）

教協認為校方是次處分過重，且指出事件經已引起公眾廣泛疑慮及質疑，故應以教育使命為原則，重新考慮涉事4名學生的處分。同時，應更進一步向公眾解釋判決，交代處分的原則及理據，以釋公眾疑慮。

教協又指，大學作為教育場所，肩負育人使命，應以開放態度包容多元意見，從而培養學生獨立思考能力，故對學生行為處理亦應以教育為大前提。