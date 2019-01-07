理大學生絕食抗議與職員起衝突　校方決定召開紀律聆訊會議

香港理工大學學生會較早時不滿校方干預民主牆管理，兩名學生發起絕食行動，期間與校方職員起衝突，及後獲校方聲明確認，學生會擁有民主牆管制權，並宣布行動結束。然而，事隔三個月後有兩名學生今（7日）收到校方來信，指基於事情嚴重，決定正式召開紀律聆訊會議處理事件。

大學物業管理處發通告指他們違反學生守則，將保留追究權利。（資料圖片／李澤彤攝） 香港理工大學學生會上不滿校方干預民主牆管理，兩名學生發起絕食行動，及後獲校方聲明確認，學生會擁有民主牆管制權，並結束長達3日的絕食行動。 涉事學生早前收到校方信件 要求作出書面回應 事隔約一個月後，理大學生會會長林穎恒、理大校董會學生代表李傲然、理大學生會外務副會長鄭悅婷，以及一名何姓碩士生，於去年11月收到學生紀律聆訊委員會的信件，內容為校園物業管理處向校方匯報10月4日當天，有學生與校方人員的衝突，就此展開學生紀律聆訊委員會調查，並要求上述學生於12月6日前作出書面回應。

質疑理大「秋後算帳」

然而，李傲然及鄭悅婷今（7日）再收到校方來信，指已於去年12月15日收到相關學生的書面回覆，但基於事情嚴重性，經考慮後決定正式召開紀律聆訊會議處理事件。

李傲然：校方交代含糊

李傲然認為，校方於信件交代含糊，包括沒清晰列出以何準則決定召開紀律，以及沒有回應學生的書面辯解，不排除校方此舉僅為「殺雞儆猴」，令同學不欲參與學生運動發聲。他續說，學校至今沒有明列作出紀律處分的對應準則，「任由佢決定」，對此感到擔憂。