「風之后」人生下半場回歸家庭　李麗珊：湊女沒說明書　挑戰更大

勇奪香港首面奧運金牌的滑浪風帆選手「風之后」李麗珊，當年一句「香港運動員唔係垃圾」，振奮人心。她的人生上半場與風同行，下半場則選擇了回歸家庭，把心思投放在養兒育女，直言「湊小朋友無說明書，亦無固定一套訓練，每個小朋友都有不同性格，要用不同方法培養」。 抱著刻苦耐勞，接受挑戰的香港精神，由「7分珊」做出「逾十分」的成績，李麗珊認為「你對自己有要求，無論前面有幾艱難，都會努力克服」。

李麗珊接受《駿步人生》訪問時表示，香港人首要學懂互相尊重，「不單是自己，要尊重身邊的人，為甚麼呢？自己都做不了本份，如何去評論其他人？現在社會有不同的怨氣，但如果大家都識得尊重，發揮拼搏精神，就自然社會和諧。」（馬會提供） 李麗珊早前接受馬會出版的《駿步人生》訪問，談及她由奧運金牌得主變成全職媽媽，相夫教女的轉變。當運動員時，李麗珊原來是一個緊張大師，「以前望海會諗風由那裡來、山會否影響風，如果有雲又會有何影響……好緊張，不斷收集資料，希望幫自己賽得更好」，又分享那些年途徑巴黎鐵塔至少15次，「人人都話咁難得，梗係去玩吓，但我從來無衝動要去」，直至數年前才終有心情到此一遊，「覺得好多人好嘈好迫…...但也無所謂，人生不同階段，看到的東西就會不同，可能老了再去，又會有另一番體會。」她已學會放鬆心情，真正享受大自然。 為人父母者要未雨綢繆 兩位小寶貝相繼出世，李麗珊選擇退下來，卻發現比做運動員更辛苦，「做媽咪挑戰大，買個攝影器材，都有說明書教你怎做，但湊小朋友無說明書，亦無固定一套訓練，每個小朋友都有不同性格，要用不同方法培養……一路成長，BB如何湊，到現在成為少年，遲一點長大成年，如何溝通？都是學問……運動員就不同，會有一套訓練適合你，有好多數據。」 「養一個小朋友要400 萬元」，這是李麗珊當年一句廣告對白，她認為父母要學識未雨綢繆，「照顧小朋友，不是看現在而是將來……正如我做運動員，目標就是奧運，爭取好成績，過程中都要計劃。」她也希望自己的女兒能擁有自己個性，不會劃下框框限制女兒發展，並透露就讀小六的細女已明言將來想做職業運動員，但不會玩滑浪風帆，喜歡跑步，「她說覺得出海好孤獨」。

李麗珊（左）與丈夫黃德森是風帆隊友。（Getty Images）

丈夫是人生教練

對於另一半黃德森，李麗珊直言丈夫是自己的人生教練，「在他身上我學到很多，他本身是風帆設計師，我倆經常出外比賽，互相扶持，開心不開心都可以分享；有人支持，你先容易向目標進發。」談及夫妻相處之道，李麗珊分享指，丈夫是一個好難得、好大愛的男人，不但沒有妒忌她在運動上獲獎機會較大及較多，反而選擇支持；又讓她嘗試失敗，「等我自己知衰，那時他就會和我一齊分析」。

李麗珊表示，「做運動員，令我明白出七分力，十個人中你只得第四五，永遠拿不到冠軍。」（Getty Images）

香港精神：刻苦耐勞、接受挑戰

李麗珊的奮鬥之路，對不少人而言是一個勵志故事，但她直言中學時期並不努力，「合格就ok，不需要高分」，直至成為運動員，「7分珊」才做出「逾十分」的成績，「做運動員，令我明白出七分力，十個人中你只得第四五，永遠拿不到冠軍。」她憶述，96年奧運前夕被水母螫傷，曾埋怨上天，但想起風帆運動員Barbara Kendall（芭芭拉簡度）意外傷了手，要接受手術安裝支架，短短一年間卻康復過來，還贏得奧運金牌，心想「我的挫折又算得上是甚麼？」明白意志可克服一切。

談及香港精神，她認為要刻苦耐勞、接受挑戰，「你對自己有要求，無論前面有幾艱難，都會努力克服。有時你要天馬行空，等於我剛做運動員，大家都覺得會餓死，甚至無可能會攞到好成績。我會覺得沒去嘗試、沒去挑戰，就不會知道自己得唔得。」