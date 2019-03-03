港府擬將不當用約束衣、侵犯私隱納入修例　院舍嚴重違規可判刑責

港府正就安老及院殘疾院舍法例進行檢討，工作小組討論已踏入「埋尾」階段，據悉，經申訴專員去年底公開發表報告督責社署後，港府終提出最新建議，擬將嚴重違規事項，包括不當使用約束衣、派錯藥及侵犯私隱，加入修例，日後如干犯以上失當行為，將可提出檢控，小組明(4日)將開會討論。 此外，小組將就院舍最低人均面積及持牌人要求等作終極「拍板」，冀可於第一季向勞福局提交報告，盡快諮詢公眾及通過修例程序。

「康橋」虐老風波，揭發院舍質素良莠不齊，社署監管不力，港府終於2017年宣布召開工作小組，檢視院舍相關法例及實務守則。小組歷經近兩年時間磋商，終接近尾聲，料於明天開會就多個領域包括人均面積、持牌人規定及人手要求等，作終極「拍板」，並於月內作最後定案，向勞福局提交報告。

將就院舍最低人均面積作最後拉踞

目前法例要求院舍最低人均面積需達6.5平方米，小組已敲定將相關標準，提升至9.5平方米，但僅適用於高度照顧院舍；至於中度及低度照顧院舍方面，則會設於8平方米，據悉，小組一度考慮可「一視同仁」，同列作9.5平方米，惜最終未能成事，明天將就此再作拉踞，並舉手「拍板」；小組明天亦會就持牌人要求，作最後共識，據了解，小組成員對是否應以自然人、或由指定負責人持牌，存有分歧。

此外，申訴專員去年底發表報告，批評社署監管寬鬆，又斥責法例過時，未有涵蓋侵犯院友私隱、錯誤用藥等嚴重違規事項，無從對涉事安老院檢控。據悉，港府近日擬議擴大《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》涵蓋範圍，並將上述加入討論，但暫未有刑責標準，小組明日亦會就此作出討論，據悉小組成員並無異議，初步同意有關方向。

議員歡迎就侵犯院友私隱、錯誤用藥列入修例

本身是小組成員的立法會議員張超雄表示歡迎，因過往此屬灰色地帶，僅列於《實務守則》，不具法律效力，不少院舍曾有嚴重違規行為，卻無相關懲處，他認為今次港府加入修例是一大進展，但人手方面，則仍然落後實際要求，建議增加護士以外人手編制。