買牛奶突萌搶劫念頭　藥房經理空手喊捅人劫得3700元　認罪囚32月

藥房經理與女友爭執後，凌晨往便利店買牛奶，突生念搶劫。他威脅女店員如不交出所有現金就會捅她，其後又謂「我淨係要大紙」，當日下午遭警方拘捕。他今（4日）於區域法院承認一項搶劫罪，辯方求情指，被告沒有攜帶武器，非處心積慮犯案，且心臟欠佳。官認為這些非減刑因素，遂判囚32個月。

被告樊永健在區域法院認劫便利店被判入獄32月。（資料圖片）

被告樊永健，37歲，案發時任藥房經理，被控於去年7月27日在尖沙咀柯士甸道144號7-11便利店劫去店內3700元現金及一盒牛奶。

被告手上無武器

案情指，當日凌晨5時許，戴著鴨舌帽的被告拿著一盒牛奶，走去收銀枱時突要求女店員（48歲）交出所有現金，否則會被捅。店員受驚後退，遭被告催促取錢，便把收銀機內的3700元交予被告。店內的閉路電視顯示被告沒持任何武器，店員亦確認被告手上無刀。警方又搜集其他閉路電視片段，見被告自家中走到事發的便利店，下午3時多才回家。

劫款用以還債及買新衫新褲

被告在警誡會面中稱，犯案前與同居女友爭執，於是離家呼吸新鮮空氣，並想到案中的便利店買飲品。他留意到店內只有一個職員，遂要求店員交出錢來。他強調只想唬嚇對方，並無意圖傷人。被告喝掉牛奶，向債主還款3500元，及用餘款買一件上衣及褲子。

心臟機能只如70歲老人

庭上透露，被告有9項刑事記錄，之前曾因犯搶劫而被判囚20個月，干犯此案時正就另一宗案件保釋。辯方力陳被告沒有攜帶武器，非處心積慮犯案。此外，被告心肌嚴重壞死，機能有如70歲老人。

法官指，此案屬非持械搶劫案，量判起點通常不會超過4年。他謂，被告犯案時已知自己身體欠佳，且有前科，清楚會有何後果；另被告處心積慮與否，均不會減輕店舖損失及店員所受的驚嚇。因被告即時認罪，按例獲三分一刑期扣減，即時監禁32個月。

案件編號：DCCC 841/2018