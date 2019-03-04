富商李維鼎家族爭產　長房女指父遺願子女平分　要次房弟交出財產

在香港及關島擁有多個物業的富商李維鼎，死後兩房子女爆發爭產案，長房次女上周入稟，指聲稱從父親辦公室夾萬找到意願書的次房幼弟，未有按父的遺願把財產平分予眾子女，又指幼弟應只是以信託形式持有父的遺產，因而入稟法庭，要求幼子交出財產及交待賬目。

富商李維鼎的後人在高等法院牽起爭產訴訟。（資料圖片）

原告為李維鼎的遺產管理人叢李秀華，被告為李德義及Smart Extra Holdings。

李維鼎擁有45項物業

入稟狀指出，李維鼎以服裝製衣起家，及後將生意擴展至房地產投資，而其大部分物業，及晉利地產金融有限公司直接或間接持有香港及關島擁達45項物業，包括金鐘遠東金融中心其中一整層及灣仔捷利中心等。晉利地產曾於1969年上市，後來轉為私有化並於2004年除牌。

原告指父想子女均分財產

李維鼎有兩段婚姻，與首任妻子共育有5名子女，包括原告李秀華；他與第二任妻子同樣有5子女，包括被告李德義。李維鼎於2009年3月逝世。

原告指李維鼎生前曾秘密成立信託，以便其子女在他死後可均分財產，而在他死後，兩房子女曾就遺產開會，會議中沒提到所有遺產全屬被告。

幼弟稱找到意願書指財產都歸他

但在數月後，被告卻聲稱在亡父位於東京的辦公室的夾萬內，發現亡父的意願書，並以該意願書作為遺囑，認為他擁有晉利地產金融有限公司以及相關的資產。

原告指，被告曾為安撫其他兄弟姊妹，承諾為遺產成立家族信託，但有關承諾從沒兌現，原告認為被告違反亡父遺願，故興訟追討。

案件編號：HCA330/2019