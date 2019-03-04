【流感高峰】嘉諾撒聖家書院爆甲流　20名女生現病徵　1人仍留院

衞生署衞生防護中心指，位於九龍城的嘉諾撒聖家書院爆發甲型流感，20名女學生出現病徵，她們年齡介乎12至14歲，就讀中一及中二。20人均已求醫，其中2人需入院治療，1人已出院，另1人就留醫法國醫院。4名學生的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

位於九龍城的嘉諾撒聖家書院爆發甲型流感。(嘉諾撒聖家書院網頁截圖)

位於九龍仔延文禮士道33號的嘉諾撒聖家書院爆發甲型流感，個案涉及20名女學生，年齡介乎12至14歲，就讀中一及中二。她們自上月20日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，全部人均已求醫，當中1名13歲女生曾入住聯合醫院，經治療後已出院；另一名14歲女生就到聖德肋撒醫院求醫，現時仍留院，情況穩定。4名學生的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。

中心指，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度自一月的高峰水平持續下降，但仍維持在基線水平以上，社會各界必須繼續提高警覺預防流感。中心並再次提醒市民時刻注重個人及環境衞生，學生如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，學生應求診及避免上學，直至退燒後四十八小時。