港大研究︰近半乙肝患者不知染病　建議全港篩查及早發現治療

在2015年，肝癌是本港第五大最常見的癌症，2016年本港有1,540名患者死於肝癌。香港大學醫學院指出，乙肝是本港常見的慢性肝病，有機會演變成肝硬化及肝癌。 不過，大部分乙肝帶病毒者都無明顯病徵，在2015年，本港只有9%的乙肝病人被診斷出來，遠低於世界衞生組織90%的目標。港大醫學院在近年一項研究亦指出，近半數乙肝患者在接受檢測前，並不知道自己受感染。港大建議，本港應實施全人口的乙型肝炎篩查。

袁孟峰建議，本港應實施全人口的乙肝篩查。（鄭翠碧攝）

本港在1988年底推行普及乙肝疫苗接種計劃，嬰兒需在0、1及6個月大時接種乙肝疫苗。港大研究亦發現，1988年或以前出生者的乙肝患病率為8.3%，而1988年後出生的人患病率下跌至1.8%。研究顯示，0.5%（48名）志願者有丙型肝炎病毒抗體，代表曾接觸過病毒；0.3%（29）人就在當時屬帶病毒者。

研究：家庭收入愈低 感染風險愈高

而甲型肝炎和戊型肝炎不會引起長期病患，感染後亦會有抗體，港大研究發現，在2015/16年，有65.1%志願者有甲肝抗體；有戊肝抗體的就有33%。研究又發現，家庭收入愈低，感染甲肝及戊肝機會就愈高，袁孟峰解釋，或因貧窮人士的居住環境較不理想，食物處理等方面易受病毒感染。

‪香港大學李嘉誠醫學院‬內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，港大醫學院腸胃及肝臟科研究團隊在2015年2月至2016年7月展開全港首個大規模社區篩查研究，18區合共10256名18至75歲本港志願者接受肝炎血清檢測，包括甲、乙、丙、丁、戊型肝炎，結果發現有7.8%志願者患乙型肝炎，但當中有48%人本身並不自知。

袁孟峰認為，調查結果反映有必要加強公眾對於慢性乙型肝炎的認識，及篩查乙肝的重要性，他建議本港應實施全人口的乙肝篩查，以及早找出乙肝帶病毒者及安排治療，並實現世衞在2030年乙肝診斷覆蓋率90%的指標。

袁孟峰續指，檢測成本不多，每人只需20至30元，已可進行抽血、驗血等程序，每次可同時檢測所有病毒性肝炎。他認為，及早發現及治療肝炎，成本遠低於在患病後期發現，他舉例指，雖然乙肝需長期服藥，但每月只需100多元，而對比患病後期需做手術等成本為低。

‪對於丙型肝炎，港大‬內科學系臨床副教授司徒偉基稱，由於丙肝主要透過共用針筒感染，故建議針對高危人群進行篩查，如到美沙酮診所進行治療者。

倡盡快接種甲肝疫苗

司徒偉基補充，甲型及乙型肝炎均有疫苗，其他幾種肝炎就未有，而免疫接種計劃有效減低患病率，但是次研究中只有6%受訪者曾接種甲肝疫苗，他建議仍未接種者盡快接種。兩種疫苗均可在一般私家診所接種。