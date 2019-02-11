港大研究：捱通宵一晚DNA斷裂率、損傷大增　或增加患癌風險

香港大學醫學院麻醉學系最新研究顯示，只要少睡一晚，體內的DNA斷裂率會增加，同時影響DNA修復能力，有可能增加患癌症的風險。 研究收集了兩組共49名醫生的血液樣本，其中一組醫生平均年齡28歲，不時需要「On call」熬夜工作，研究發現這一組醫生比起不用「On call」的醫生，DNA斷裂率高出30%，而一夜無眠過後，DNA的損傷會再增加25%。 研究報告指出，DNA斷裂及修復能力下降，可引致基因不穩定及細胞死亡，若出現損傷的DNA末端連接，更是致癌基因變異的基礎。

研究團隊來自港大醫學院麻醉學系。（資料圖片）

今次研究是首次針對年輕成人的睡眠研究，港大醫學院連續4個月收集來自港島東及港島西聯網兩間醫院、共49個健康的全職醫生的血液樣本，當中24人平均年齡28.04歲，每月需5至6次「on call」，即在正常下班時間後，由傍晚至翌日早上需當值，連續工作逾30小時，大部份醫生每次當值時只得2至4小時睡眠；另外對照組的25人則無需通宵當值，平均年齡33.88歲。

研究團隊發現，需on call的醫生體內的DNA斷裂率較對照組高30%，其DNA的修復基因亦較低，即修復能力受影響，修復基因下降往往與腫瘤出現率有關。若有一晚不能睡眠，其DNA損傷進一步增加25%。研究報告指出，DNA修復失敗有可能導致基因組不穩及細胞死亡，若令DNA末端不當地連接，或會令致癌基因變異。

研究報告又提及，過去已有不同研究結果發現，睡眠時間少於5至6小時，與慢性疾病的風險相關，今次研究則提供生物證據，證明缺乏睡眠會影響年輕人的DNA修復能力，但仍需更進一步研究評估DNA損傷與慢性疾病的關係。