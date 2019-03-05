青年按父母樓借錢投資倫敦金　官質疑為何批款如此容易　押後判刑

青年聲稱誤交損友，被游說用父母的物業作抵押，借款逾2百萬元並大部分款項交予對方，直至父母收追債信始知住所被按。青年早前認罪，求情稱畢業後一直做兼職，因一時愚蠢才犯案，被還柙後已反省，並稱以後不作白日夢，案件原定於今天判刑，惟法官聽律師所言後，指被告「一啲都唔蠢」，亦不解為何被告只憑父母的身份證，便能獲批借款，把案押後至明日判刑。

被告卜耀棠在區域法院承認詐欺罪。（資料圖片）

被告卜耀棠，25歲，報稱曾任兼職侍應及救生員，承認於2015年串謀他人以4份虛假授權書及委託書，抵押他與父母同住於荃灣麗城花園的住所，以騙取中金投集團有限公司批出250萬元貸款。

畢業後只做兼職

辯方求情指，被告只有中五學歷，離校後斷斷續續做兼職，自2014年開始任酒店侍應及救生員。他指，被告認識洋名Yannes的女子及名叫Alson的男子，被灌輸「搵快錢」的方法。辯方又謂，財務公司在250萬貸款中扣除部分費用，實際只批出約208萬，可見被告愚蠢。法官反指，按被告的兼職收入，他需儲蓄約7年才可儲到案中所獲得的43萬元，不認同被告愚蠢。

被告稱已反省不會再作白日夢

辯方續道，被告還柙期間反省，知道為家庭帶來麻煩，令父母傷心。他會在獄中進修，希望放監後可找到正當職業，照顧父母，不會再發白日夢。辯方其後呈上由社工、被告父母及爺爺所寫的求情信，並表示明白被告於首日審訊才認罪，不會按例獲三分一刑期扣減。

官對行騙手法感懷疑

法官不解被告只需攜父母身分證便可獲批貸款，詢問此案的行騙手法。控方指，本案依賴被告招認定罪，被告以虛假的委託書借貸，理應有律師檢查其父母的身分證及確認父母簽名，但警方未有足夠證據證明有律師串謀犯案。

辯方則透露，涉案律師及師爺的口供與被告供詞有出入。被告供稱，在律師樓簽署文件時，只有他和師爺在場；師爺卻指，被告帶父母上律師樓，他檢查身分證時律師也在場；律師則道，被告父母簽署時他不在場，他是從師爺收到文件。

被告借逾200萬165萬交他人

被告在警誡會面中，指獲得逾200萬貸款後，把其中的165.4萬元交予Alson，又向他借出5.7萬，另將23萬給Yannes作投資，餘下款項則由他自己花光。

案件編號：DCCC 516/2018