青年被誘投資倫敦金　認合謀他人抵押父母自住物業借錢　認罪候判

青年被誘投資倫敦金，之後獲介紹予另一人串謀製造虛假聲明，將父母的自住物業抵押借款250萬元，至父母收到財務公司追款信時，才知物業遭兒子暗中拿去借錢。青年今（12日）在區域法院承認欺詐罪，法官把案押後至3月5日聽取求情及判刑。

被告卜耀棠在區域法院承認詐欺罪。（資料圖片）

被告卜耀棠，25歲，報稱曾任兼職侍應及救生員，他承認於2015年串謀他人以4份虛假採權書及委託書，抵押他與父母同住於荃灣麗城花園的住所，以騙取中金投集團有限公司批出250萬元貸款。

父母至收追數信始知單位被抵押

控方案情指，中金投資於2015年5月收到要求貸款250萬元的申請，借款人為被告的父母，被告則為該筆借款的擔保人，申請中並附有被告父母授權的委託書等文件，並以被告父母名下於荃灣麗城花園的物業作抵押，中金在扣除利息及行政和律師後等，最後向被告發出208.7萬元的款項。

被告的父母於同年11月收到追數信，指他們要連本帶利還逾260萬元。被告父母此刻才知所住物業遭人用作抵押貸款，但他們從未簽署任何授權書或委託書，遂報警。

被誘投資後獲安排借款

被告被控後承認，他於同年1 月認識了一名在金融公司任職的女子「Yannes」，該女子並誘被告投資倫敦金，又介紹一名叫「Alson」的男子給被告認識，被告在「Alson」的指示下，提供了父及母的身份證影印本，又曾到該財務公司，及何伯華律師樓等地方簽下多份文件，但他不太清楚該些文件的內容及性質，最後獲批貸款。

被告又稱在扣除行政及律師費用等，他實取得若208萬，他付了「Alson」若165萬4千元，之後又借他5萬7千元，另用23萬投資至「Yannes」的公司，餘下的錢用作吃喝玩樂。

案件編號：DCCC516/2018