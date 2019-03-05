繼承六嬸遺願　方逸華家人申重建清水灣大廈　料提供14個單位

由「六嬸」方逸華家人持有的清水灣大廈G及H座，日前向城規會申請重建，並放寬高限，將原有兩座4層高的大廈改建為2座6層高的住宅，提供14個單位。 方逸華生前同樣就該項目向城規會申請重建，不過當時規劃署認為未能證明重建後不會對周邊環境構成負面影響，不支持方案，故當時申請不獲城規會通過。

申請人向城規會申請改建為兩座6層高的大廈。（城規會文件）

根據土地註冊處資料，清水灣大廈G及H座合共8個單位，過去由六嬸方逸華及相關人士持有。六嬸逝世後，由其胞妹蔡梅芝及李潔儀等相關人士持有。

重建後的住宅大廈共有六層，包括一層地下停車場。（城規會文件）

根據城規會文件，申請人申請將清水灣大廈G及H座重建，並略為放寬上蓋面積及建築物高度限制。申請人擬將原有兩座4層高的大廈拆去，重建為兩座6層高的住宅大廈，共提供14個單位；另外擬於地底興建地庫停車場，提供27個私家車泊位。

申請人稱，現有建築物於1963年興建，因其越見殘舊，故有重建的需要。而新增的單位將為較大面積的住宅單位，可以為居民保持高的生活質素。

申請重建的為清水灣大廈G及H座。（Google衛星圖）

清水灣大廈G及H座曾經於2017年10月，向城規會申請重建，並放寬物業高度及地積比率。當時申請人申請改建1座7層高的住宅大廈，料可提供15個單位。不過申請於2018年7月被規劃署提出反對，稱申請人未有足夠理據支持放寬地積比的建議，同時未能證明重建後不會對周邊環境構成負面影響。