【逃犯條例】李家超：會詳細分析每個意見　強調修例是填補漏洞

保安局建議修訂《逃犯條例》，擴展適用範圍至中國內地及台灣，諮詢期昨日（4日）結束。就香港大律師公會擔心政府是「明修棧道，暗渡陳倉」，保安局局長李家超表示，收集到不同意見，有反對亦有支持，需時整理並會詳細分析，在草擬草案時考慮這些意見。他強調修例要處理兩個問題，包括因應台灣殺人案，要顧慮家屬期望；以及類似案情有機會在其他司法管轄區發生，修例是填補漏洞。

保安局局長李家超強調，修例除了因應台灣殺人案，要顧慮家屬期望。（鄭秋玲攝）

員佐級協會促立法公職人員侮辱罪

警察員佐級協會今日（5日）舉辦新春酒會。警察員佐級協會主席林志偉致辭表示，正如當局推行國歌法立法時，看到政府的幹勁及決心。他認為就公職人員侮辱罪立法，都是急需的，稱從YouTube及新聞片段看到前線忍受辱罵，每隔幾日就見到，希望當局就該立法，不要再「明日復明日，明日何其多」。他希望當局可以盡快就侮辱公職人員罪立法。

就職系架構檢討，他指必定尋找「貼地」的工作狀況，呈報紀律人員薪俸及服務條件常務委員，相該會會公平處理。他並再提出該會多年來的訴求，望能將警隊的退休年齡延長至60歲。

警察員佐級協會今日（5日）舉辦新春酒會。（鄭秋玲攝）

盧偉聰：會藉職系架構檢討爭取最好待遇

警務處處長盧偉聰致辭表示，一直關注前線的福利，管理層會藉職系架構檢討，與職方保持緊密聯繫，群策群力，爭取最好及合理的待遇。公務員事務局局長羅智光都有出席。