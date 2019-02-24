【逃犯條例】譚耀宗：修例建議較全面堵塞漏洞　冀台灣重新考慮

就香港女子於台灣被男友拖篋棄屍案，保安局建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，並把條例適用「中華人民共和國的任何其他部分除外」的部分刪去。台灣陸委會日前表明不接受香港以「一個中國」前提交涉。 全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗表示，希望台灣會重新考慮，他認為香港政府亦要繼續努力，不要放棄。他又指現時建議是否引渡是由香港法庭裁決，應對香港司法制度有信心，強調內地和香港政府都會依據事實，「不會無緣無故引用條例。」

譚耀宗今於活動後被問及若台灣不接受修訂，民建聯會否繼續支持方案？他回應指有關修訂是較全面「解決一路困擾的問題」及堵塞漏洞。（盧翊銘攝）

譚耀宗今於活動後被問及若台灣不接受修訂，民建聯會否繼續支持方案？他回應指有關修訂是較全面「解決一路困擾的問題」及堵塞漏洞，他認為台灣或有其他考量，但強調「畀殺人逃犯消遙法外並不公道。」

譚耀宗續指，台灣或對有關引渡安排未有確切了解，他重申現時的修例是最好辦法，「因為我們都是一國之內，如果能夠去處理到這個問題，用這個方法是最合適。」他又指現時建議是否引渡是由香港的法庭裁決，應該對香港的司法制度有信心，他強調內地和香港政府都會依據事實，「不會無緣無故引用條例。」



被問到若台灣不接受時，政府是否不存在誘因提出修例？譚耀宗則表示要待特區政府研究解決，但強調有機制、辦法處理逃犯問題是最重要。



香港眾志秘書長黃之鋒今(24日) 於facebook表示，律政司司長鄭若驊今早未有回應政府應否在台灣不接受《逃犯條例》下繼續修例，他認為即表示港、台兩方就此仍未有共識。（資料圖片／吳鍾坤攝）

黃之鋒：強行修例無助移交疑犯 港台兩地應就引渡辦法展對等協商

香港眾志秘書長黃之鋒今(24日) 於facebook表示，律政司司長鄭若驊今早未有回應政府應否在台灣不接受《逃犯條例》下繼續修例，他認為即表示港、台兩方就此仍未有共識，「強行修例無助於移交疑犯，亦反映保安局局長李家超表明港府無需與『特區以外的任何人』諮詢，實在妄顧當今台港關系的政治現實。」黃之鋒促請政府撤回中國引渡條文，並就港、台兩地引渡辦法展開對等的協商，同時研究與台灣簽署司法互助協議。

