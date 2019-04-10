放寬太陽能板規限　工程公司走法律罅　助村屋僭建多一層

政府早前放寬村屋天台安裝太陽能發電裝置的高度限制，推動再生能源發電。但《香港01》發現，有新界村屋業主不僅將太陽能板安裝於圍封僭建物上，並覆蓋逾半天台範圍，變相增加一整層的有蓋活動空間，涉違反《建築物條例》。亦有工程公司看中「商機」，聲稱可連同天台屋一併安裝太陽能板，該公司職員更「教路」稱圍封天台屋的四面牆可隨時拆走，或安裝可摺式的支架覆蓋整個天台範圍，「（支架）拆得走…你就話唔係僭建。」 有測量師提醒，太陽能板不能安裝於既有僭建物上，即使選用可動式支架同樣屬僭建，工程公司或業主亦需面對刑責。

於大埔九龍坑村有村屋安裝太陽能板。（余俊亮攝）

特首林鄭月娥於2018年的施政報告，宣布放寬太陽能板的案裝限制。根據最新的《太陽能光伏系統安裝指南》，新界村屋天台安裝的太陽能裝置，高度不得超過2.5米、不得伸出外牆超過750毫米，而覆蓋範圍不得多於村屋有蓋面積的一半，即350平方呎。同時，天台上不得有任何僭建物，包括已申報並被屋宇署確認的僭建物亦必須清拆；而太陽能板下方不可圍封。否則可被視為僭建物。

有工程公司聲稱可以「輪動陽光棚」避過僭建問題。（網上圖片） 隨著放寬規例，坊間不少工程公司均大力推銷安裝太陽能板，有公司疑利用漏洞，聲稱可替客戶於天台玻璃屋上加設太陽能板，甚至推銷安裝太陽能板之餘一併安裝天台屋，價格介乎30至40萬元。另一間公司甚至開宗明義，於廣告上標明若客戶「頭痛僭建問題」，可選擇安裝「可拆除式」的圍板。

圍板可拆除 避屋宇署巡查

記者佯裝顧客致電其中一間工程公司，查詢村屋天台安裝太陽能裝置。該公司職員建議，可先拆除天台原有構建物後，再安裝合法的350呎的天台太陽能板；其後再於下方加裝可拆除的滾輪式棚架，以避過僭建問題，「你四面牆可以係隨時拆得，佢嚟查嘅時候你咪拆咗佢。」他又稱雖政府規定太陽能裝置合法範圍僅為350呎，「另外嗰350呎可以整啲可以摺得、拆得走…人哋話你僭建，你話唔係僭建。」

於大埔九龍坑村內，有村屋天台上的太陽能裝置疑似違反條例規定。（余俊亮攝）

裝置覆蓋整個天台 村屋多一層空間

職員亦向記者展示多個村屋項目的航拍片段，從中可見位於觀塘馬游塘村及西貢響鐘村的村屋，該公司安裝的天台太陽能板下方空間被圍封，變相是僭建物。記者其後到訪職員所指、另一個位於大埔九龍坑村的項目，亦在現場找到有村屋的太陽能裝置疑違反條例規定。

涉事屋宇除將大部份天台範圍以太陽能板覆蓋外，更將部份板塊安裝於既有僭建物上，變相增加一層有蓋的活動空間。而旁邊的另一間村屋，同樣有違規情況，太陽能裝置系統雖未有圍封，惟範圍卻覆蓋逾一半天台面積。

屋宇署回覆查詢稱，已派員到上址視察，發現在上址村屋的天台有新建僭建物，屬優先取締類別。署方會向有關業主發出勸喻信，敦促其盡快自行安排清拆，並會繼續跟進有關執法行動。

測量師何鉅業稱，就航拍圖片所見的兩所建築物，均涉嫌違反建築物條例。（李澤彤攝）

測量師：可移動支架同樣違反建築物條例

測量師何鉅業稱，就航拍圖片所見的兩所建築物，均涉嫌違反建築物條例。他解釋，於光伏系統覆蓋面較大的村屋上，雖然其太陽能板分為兩部分安裝，但兩者並無按照規定的1米間距；而當中一部份太陽能板安裝於既有的圍封構築物上，同樣不符合條例規定。至於另一個建築物上，雖其光伏系統下方並無圍封，不過其覆蓋面積同樣大於規定的350平方呎。

何鉅業建議政府應盡早進行監管及執法。（李澤彤攝） 何鉅業指出，部份工程公司採用可移動支架以避過僭建問題，不過其安裝或未夠穩固，令安全性成疑，「有機會大風時會受破壞。」他建議政府應盡早進行監管及執法，以對違規建築起阻嚇作用。

至於有工程公司涉嫌以避僭建作招徠，採用可移動式棚架，何鉅業稱只要安裝不合符規定，同樣觸犯《建築物條例》，「不代表移動就不是構築物，就算支架都可以係僭建。」而以往亦曾有可移動的貨櫃同樣被定性為違規建築物。他提醒，進行違規建築工程的公司，甚至業主同樣有機會被檢控，「尤其工程公司於文件中提及可能違規，業主唔係一句唔知就辯解到。」