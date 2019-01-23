【上網電價】1400宗申請6%已接駁電網　地區密集超負荷令電壓驟升

政府去年公布上網電價政策，以每度電3至5元向民間回購可再生能源電力，在經濟誘因下申請個案急升，但部分申請過程挫折重重，有申請者只獲批較低的發電量。 環境局今日（23日）解釋，申請系統所在地點在現存電網覆蓋範圍外，相關供電容量未能支援其申請系統的電力容量；把發電容量較大或在同區將很多較小的可再生能源系統，密集地接駁至中電電網後，令電壓提升，甚至超出在同區現有供電設備所能負荷的電壓，電力公司需要酌量調整發電容量。至今中電批出的發電容量較所申請為低的個案佔申請總數約一成。

黃錦星表示，對於中電就個別上網電價申請酌量調整發電容量，已向中電表示關注，並正向中電進一步了解他們的審批標準及跟進工作。（資料圖片）

環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員質詢時表示，截至去年年底，中電共接獲超過1400宗上網電價申請，當中超過七成涉及在住宅處所裝設可再生能源系統，涉及非住宅處所的申請則佔超過兩成，但是只有78宗申請的可再生能源系統已接駁至中電電網，並正就所產生的電力收取上網電價，其餘約8成申請已初步批准。

港燈則接獲超過60宗上網電價申請，7宗申請的可再生能源系統已接駁至港燈電網，正就所產生的電力收取上網電價，並已批准約兩成的申請。

綜合兩電數據，目前只有約5.7%的系統，已經接駁至電網。

三大因素影響批出發電量

上網電價申請發電容量與批出發電容量未必一致，中電接獲的申請中約160宗所批出的發電容量較所申請為低，當中有37%申請批出的發電容量較申請的發電容量減幅超過7成。黃錦星解釋，中電在個別申請需要酌量調整發電容量，其中一個原因是申請系統所在地點在現存電網覆蓋範圍外（如荒地），如要鋪設電網，可能需經過未開發的土地及馬路，所涉及的工程及申請複雜和需時，加設電網涉及相對大投資，亦必須顧及維持安全和可靠的電力供應。

此外，黃錦星又指，申請系統所在地點只設有基本供電設施（如供電架空電線），相關供電容量未能支援其申請系統的電力容量，電網提升工程亦可能受地理環境所限，如需鋪設電纜的位置位於私人土地上，需獲得相關土地擁有人的同意，如需鋪設電纜的位置的地底已鋪滿其他公用事業的設施，則未必有足夠空間容納較高容量的電纜等；以及把發電容量較大或在同區將很多較小的可再生能源系統密集地接駁至中電電網後，會令電壓提升，甚至超出在同區現有供電設備所能負荷的電壓，有機會造成電壓不穩，最終影響同區其他客戶的供電穩定性，以上原因電力公司都需要調整申請發電容量。