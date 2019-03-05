記協就公開資料法交意見書　倡成立資訊專員公署監察執法

法律改革委員會（法改會）於去年底就《檔案法》及《公開資料》推出諮詢文件，並邀請公眾提出意見，而諮詢期於今日（5日）屆滿。 香港記者協會聯同多個傳媒工會，包括國際記者聯會、香港外國記者會等，今日向法改會提交意見書。當中建議成立由專業人士領導，並有獨立執行權力的資訊專員公署，負責監察各公共機構實施法例的情況，同時應訂明回應索取資料要求的時限。

法律改革委員會（法改會）早前就《檔案法》及《公開資料法》發表諮詢文件。（資料圖片）

香港記者協會聯同其餘11個傳媒機構及工會，就《公開資料法》的諮詢文件向法改會提交意見書。他們建議成立資訊專員公署，並由專業人士領導，有獨立執行權力和清晰權責，以監察公共機構實施法例的情況。另外，建議法例應訂明回應索取資料要求的時限，政府有責任於無合理延遲的情況下，及時回應索取資料的要求。

反對收取基本申請費用

他們又就多項諮詢文件內的建議提出反對，包括反對收取基本申請費用，惟同意對需要動用繁複公共資源和人手處理的索取資料要求收費；另外又反對引入「絕對豁免」條款、反對把確證證明書制度引入香港，認為政府如有需要，應循適當程序尋求法庭裁決。他們同時反對諮詢文件內建議公共機構有權不處理估計工時達到15小時上限的申請，認為以15小時為限是過低，並會鼓勵公營機構濫用規定。

諮詢期於去年12月起展開。（資料圖片）

記協批評諮詢文件內美化公開資料制度，指投訴的數字連續4年錄得新高，認為文件內形容制度為「有效」和「符合成本效益」存有誤導成分。他們又提到不少記者需花數百天向公共機構索取資料，甚至曾向申訴專員公署投訴，惟不少公職人員仍無視申訴專員的命令。