團體指檔案法、公開資料涉複雜性　促法改會延長諮詢期兩個月

去年底，法改會公布《檔案法》和公開資料的諮詢文件，並展開為期三個月的公共諮詢。檔案行動組、法政匯思等團體召開記者會，指兩條法例涉及一定的複雜性，三個月諮詢期並不足夠，他們促法改會把諮詢期延長兩個月。

檔案行動組、法政匯思等團體召開記者會，指三個月諮詢期並不足夠。(余俊亮攝)

檔案行動組秘書陳聰枋指出，就《檔案法》和公開資料，法改會小組花了五年才完成有關諮詢文件，有關文件非常厚，而且涉及一定複雜性，包括法律問題，故認為僅三個月諮詢期並不足夠。

陳聰枋又指出，檔案封存期理應作為《檔案法》一大重點，但法改會把封存期部分放在公開資料部分，變相需同時處理兩份文件，共四百五十三頁，他坦言：「好艱苦唔知捱唔捱到。」

記協副主席任美貞表示，下月將會舉行論壇，邀請法改會代表，與相關持份者交流意見和討論。(余俊亮攝)

記協副主席任美貞表示，兩份諮詢文件非常厚，而且亦十分複雜，她舉例指上周記協有關小組召開會議，單單討論公開資料提出有十二個絕對豁免情況，已花了兩小時。她表示，下月將會舉行論壇，邀請法改會代表，與相關持份者交流意見和討論。

公民黨立法會議員陳淑莊表示，早前她們曾去信法改會，要求延長諮詢期，惟法改會指兩個小組委員會希望盡快收到市民意見，又指法改會已收到具體意見，現時延長諮詢期仍屬言之過徐，又指若有個別人士希望遲點提交意見，可向法改會要求延長個別諮詢期，她希望法改會為自動延長諮詢期，立法過程敢更工整。