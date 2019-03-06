【驚蟄】澳門遊客生肖犯小人特意消災　港男：求其搵啲嘢打下...

在驚蟄，傳統習俗會打小人以驅災，而銅鑼灣鵝頸橋便是一打小人重地。記者今（6日）到現場視察，發現除了港人外，更吸引了不少遊客。有澳門遊客自言，今年生肖犯小人，所以特意來港打小人消災，希望求個安心；有港男則直言：「喺冇乜選擇下，求其搵啲嘢打下，希望工作順利啲。」

今日是廿四節氣的驚蟄，不少人來鵝頸橋底打小人。（梁鵬威攝）

今日（6日）是驚蟄，傳統習俗會打小人消災、驅霉運。記者今到打小人重地銅鑼灣鵝頸橋視察，大約有二十個小人婆攤檔，除了有港人來打小人外，更有不少遊客。

澳門遊客梁小姐指，自己從事零售行業，競爭大、亦比較多小人，上年亦過得不太順利她又指，所屬生肖今年犯小人，得知香港有著名的傳統打小人文化，所以特意前來打小人。她自言有事先在網上做足功課，來到鵝頸橋便按眼緣挑選。

人流眾多，警方架起鐵馬，以維持秩序。（梁鵬威攝）

梁又指，最想防犯工作、生活上的小人，預計會打一、兩個小人，「當心裡面安慰。」她指，現場相當熱鬧，能順道當作感受香港文化。

港人冀今年工作順利

除旅客外，亦有港人來鵝頸橋，希望打走工作小人。初次打小人的江先生指，「咁啱經過，順便嚟試下。」他指，自己沒太多討厭的人，「喺冇乜選擇下，求其搵啲嘢打下，希望工作順利啲，少啲小人」。他笑言，不太相信打小人的功效，純粹想感受一下香港特色，「比我想像中多人，平時經過都冇咁多人、檔口。」