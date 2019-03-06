民主黨婦女節請願　促增多元化托兒服務

星期五是三八婦女節，有團體在政府總部發起請願行動，要求政府關注婦女權益，指現時社區支援嚴重短缺，令很多基層母親不得不因照顧幼兒而放棄全職工作，承受更大的經濟壓力。

民主黨在三八婦女節前，在政府總部發起請願，要求政府關注婦女權益，增加各區多元化托兒服務。（袁澍攝）

民主黨今日（6日）約15人在政府總部發起請願，要求政府關注婦女權益，增加各區多元化托兒服務。民主黨立法會議員黃碧雲表示，基層婦女經濟狀況不佳，難以聘請外傭照顧幼兒，只能放棄工作；而現時香港三歲以下幼童全日制托兒服務比例只有13%，未能符合社會所需，希望政府能正視幼兒照顧服務的龐大需要，未來將全日制托兒服務比例增加到至少三成。

民主黨成員、深水埗區議員鄒穎恆表示增加托兒服務有利於解決跨代貧窮問題。（袁澍攝） 婦女育兩子 十年內無法外出工作 民主黨成員、深水埗區議員鄒穎恆表示曾接觸到新屋邨家庭，一家四口住在公屋內，家中育有兩子，長子三歲，幼子剛剛出世，因無法承擔聘請外傭的費用，妻子只能辭職在家照顧，並表示「我可能未來十年都無法出去做嘢。」 鄒認為這樣的情況在香港，尤其是新屋邨中並不少見，建立多元化托兒服務，如增加全日制幼兒園名額，讓基層婦女可以重新就業，也有利於解決「跨代貧窮」問題。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，目前香港的托兒服務仍有很大欠缺，希望政府能增加托兒服務，令基層婦女能夠就業，釋放勞動力，指這是「一家便宜兩家着。」（袁澍攝）

黃碧雲續指，最近公布的財政預算案中提及將以200億購買物業作社福設施，民主黨將促請政府在不存在利益輸送的情況下，爭取各區都能提供日間幼兒中心等照顧服務。

團體當日亦呼籲政府關注反性騷擾問題，加強社會各界別的性別意識培訓，為受害者提供更加全面的服務；團體還促請政府在婦女健康方面多給予資助，同時繼續完善包括婦女產假、男士侍產假等家庭友善政策。