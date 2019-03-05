畀盡350、影下使死　惡言如海水　性暴力受害人書誌：如上斷頭台

一些性暴力故事是隱閉的、未被看見的，困在其中的人只能用圖像和文字揭開故事一角。Jenny（化名）製作了一本書誌，書誌中間有個心碎的門鎖，揭開是討論區的評論——在女性被偷拍或未經其同意而傳播的色情照片底下，不乏「影下駛死咩」、「畀盡$350」、「自己攞嚟」的留言。她在評論旁貼上繩索和監獄的圖片：「評論像劊子手，把影像性暴力的受害者推上斷頭台。我愈睇愈傷心，好想死。」 這些都是受害者遭受影像性暴力的真實經歷，然而她們有口難言。偷拍照、色情照片在施害者、轉發者手上的她們，每天都像捧住計時炸彈過活。（《 #問過我先好睇》展覽資訊請看文末） 攝影：黃寶瑩

「惡言如海水」

Ivy（化名）的書誌貼上不同女性的穿著。「究竟著幾多衫先啱？為什麼大家覺得著得性感就應該被摧毀？男和女，要點先唔會被人話。」Kate（化名）的書誌貼滿甜美的蛋糕，旁邊卻貼上黑沉沉一句「預咗要還」。

「惡言如海水，受害者往反方向走，不能反抗。」她們說。

受害者生存下來了，製作了這些小書誌。

親密關係中的復仇式色情

「Image based的性暴力也是性暴力。在不同意情況下被拍，不論你認不認識對方，如令被侵犯的人有冒犯、侮辱和不安，都是不能忍受的性暴力。」王秀容特別強調，社會經常忽略親密關係之間的復仇式色情（Revenge Porn），就算伴侶同意被拍，未經同意散播照片也是暴力行為。

「大家會同意在公眾地方被偷拍一定有問題，但如對方是男朋友、丈夫，受害人便被認為是自願被拍，可以向對方說不。」但在親密關係中要說不並非易事，比如性行為中伴侶突然拍照說只想要留念，不少人都會反應不及，或怕傷害彼此關係而未立時反抗。「情到濃時同意被你拍下照片，但沒Consent（共識）讓你傳播開去。」

除了施害者，網絡評論像劊子手，有份把影像性暴力的受害者推上斷頭台。 影像性暴力受害者 Jenny（化名）

惡意留言 受害者自責致抑鬱

協會曾邀請受害女性製作書誌拼貼自己的感受，林潔汶觀察到，比起被拍一刻的傷害，她們提起照片被散播後，遭受網絡留言攻擊時，會更加憤怒。Jenny如此解釋書誌的監獄圖片：「受害者反而變成罪犯，大部分人不責備加害者，甚至欺凌女性，說受害者是雞（性工作者）、勞資糾紛，或起底問受害者係乜新鮮蘿蔔皮？」

林潔汶說：「那些留言，你控制不到，法律上沒有途徑停止，傷害更大。」受害者或會被旁觀者的惡意或隨意評論所影響，認為錯在自己，長期發惡夢或難以入睡。「被信任的人所傷的，會痛恨自己為何認識對方，或者沒想過對方這樣操縱自己，會質問自己為何被拍，為何除衫？這些自責引致抑鬱。」王秀容說。

淡化事件、Blame the victim致不敢求助

去年曾經有法律系大學生揭發有萬人Telegram群組每天分享偷拍照片，王秀容指甚至有群組分享未經女朋友或妻子同意傳播的色情照片。「整個社會文化為何會當女性是物件般凝視，覺得女性可以被人偷影、傳閱？損害尊嚴是性暴力最核心的想法——不當你是人。」

淡化事件嚴重性和責怪受害者的評論導致同一個結果——受害者羞於啟齒，要不以為好小事，要不內化「抵死」的想法，而相片在對方手中，她們亦更難向警方求助，加上現行法例難以入罪影像性暴力施害者（詳看另稿），她們遂走入更幽暗的低谷。

暴力不一定是打你一拳，掌握你的裸照，未經你同意發放也是赤裸裸的暴力。

文化傾向當小事 「香港很少講Consent」

協會最近在「480.0性別X藝術空間」策劃《 #問過我先好睇》展覽，以受害者製作的書誌、牆壁拼貼畫、紀錄片放映和錄音，訴說影像性暴力的故事。多年前社會只定義性暴力為強姦或非禮，至近20年平等機會委員會開設性騷擾投訴機制，大眾逐漸明白性暴力不只談論侵犯身體，王秀容指，展覽今次要再推進一步——教公眾認識「影像性暴力」為何物。

這些傷害並不只是別人的事，身處社會文化之中的我們甚至有份引爆炸彈。不論是性暴力本身，轉發抑或惡意評論的推波助瀾，反映香港缺乏整全的性別教育，我們也很少學習到親密關係、兩性關係中的Consent（共識）是怎麼一回事。「外國有單張教導如何在性行為上取得共識，被拒絕後又如何打圓場。這種尊重不只是尊重我的身體，還有我的自主性。」簡單如給你喜歡的人傳送一張性感照片，林潔汶說。

有人在公眾地方被偷拍，有人在戀愛之間被對方以性愛照勒索，威脅要和對方復合或持續性關係。 關注婦女性暴力協會傳訊及資源發展主任林潔汶

旁觀者Dos and Don'ts：要指責，拒分享

所以當你步入展覽，戴上耳機聽到受害者無法逃離被偷怕、被勒索的不安語調；你走入密閉空間，看到從各大討論區上擷取、評論受害者身形的留言；你看到受害者親手做的小書誌和由台灣受害者親身說法的紀錄片，協會希望來者將心比己——因為理解痛苦，明白尊重，旁觀者可以做到更多。

「除了叫女仔Say No，旁觀者也不應協助傳播。你想想對方多難受？如果事情發生在你的家人身上，你會怎樣？」王秀容說。「旁觀者的介入相當重要，不要分享，要幫忙指責。」

關注婦女性暴力協會傳訊及資源發展主任林潔汶說，旁觀者看到偷拍和色情勒索事件，「不去傳播，便能幫忙減低威脅。」 一枚不知何時爆的炸彈 任何人在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味的冒犯，令對方恐懼、感覺被威脅或羞辱，都是性暴力。暴力一定是拳腳相向嗎？暴力可以如鬼魅如影隨影。「有人在公眾地方被偷拍，有人在戀愛之間被對方以性愛照勒索，威脅要和對方復合或持續性關係。」關注婦女性暴力協會傳訊及資源發展主任林潔汶說。 協會近年接獲有關影像性暴力如被偷拍胸部、裙底後照片被傳播、被熟人拍下性意味照片後被傳播或勒索的個案約有31宗，但這個數字還未計入強姦案、非禮案中發生的影像性暴力。協會總幹事王秀容說：「有人以相片威嚇受害者借錢，借到他要不斷工作。那是持續的、不知何時會發生的傷害，比打你一拳更痛。你像捧著一個計時炸彈、一個毒氣罐。」

揭開展覽中的牆壁拼貼，看見一宗新聞標題：「CCTV踢爆牙醫診所淫行、手機暗影大批女病人裙底」。「當你再收到這類偷拍照片，你還會下載嗎？」林潔汶提到2002年藝人團結站台、抗議《東周刊》刊登明星劉嘉玲被威脅拍下的裸照，最終雜誌在輿論壓力下曾暫時停刊。「可能好難叫施害者停止，但當大家都覺得這行為不對、不去睇，可以制止傷害散播。」

有人以相片威嚇受害者借錢，借到他要不斷工作。那是持續的、不知何時會發生的傷害，比打你一拳更痛。你像捧著一個計時炸彈、一個毒氣罐。 關注婦女性暴力協會總幹事王秀容

「錯不在你」

如果正受困於影像性暴力，可以怎做？王秀容說，可電郵協會尋求專業輔導，如想匿名分享也可以透過網上「影後樹隆計劃」留下故事。「若果不知怎算，可在與施害者對質前，先找信任的人傾談。」她說，找到同行的人也很重要，「好多人面對影像性暴力覺得羞恥，不想講，但當大家知道不只你正面對這問題，可以想想如何聯合停止這種暴力。」

她說最重要的是，受害者要知道錯不在你。「對方在未經你同意情況下傳播照片，是對方的問題。」Jenny在書誌最後一頁貼上沙灘晨曦的照片，她說，「希望受害者不需活在陰影之中，可以見到太陽。」

《 #問過我先好睇》展覽詳情

日期：即日至3月31日（逢星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：480.0 性別x藝術空間 九龍油麻地彌敦道502‒504號德富強大廈 1A室

台灣紀錄片《你在看我嗎》放映時間：逢星期六及日、下午3時及5時（片長：17分鐘）

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容說，希望展覽帶大家認識「影像性暴力」為何物。

大家會同意在公眾地方被偷拍一定有問題，但如對方是男朋友、丈夫，受害人便被認為是自願被拍，可以向對方說不。 王秀容

對受害的人來說，被傳播裸照或色情照片已是一次傷害，更難受的是二次傷害——網絡評論。

受害者反而變成罪犯，大部分人不責備加害者，甚至欺凌女性，說受害者是雞（性工作者）、勞資糾紛，或起底問受害者係乜新鮮蘿蔔皮？ Jenny

展覽設有舒適區，你可以聆聽受害者的故事，也可以分享自己的故事。

「問過我先好睇」是一份尊重，說的是尊重別人的自主性。

旁觀者可以做到更多——不分享、不留言、不讚好。「不向我們踩一腳已經很好。」受害者Jenny說。

除了叫女仔Say No，旁觀者也不應協助傳播。你想想對方多難受？如果事情發生在你的家人身上，你會怎樣？ 王秀容

社會如果學習以同理心看待性暴力事件，受害人走出陰霾的路將會更易走。

當你再收到這類偷拍照片，你還會下載嗎？ 林潔汶

下次你看到偷拍照片，還會點擊下載嗎？

希望受害者不需活在陰影之中，可以見到太陽。 Jenny