批發商用鯰魚冒充龍脷魚塊　食肆再當石斑出售　雙方違商說判罰款

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一名食品批發東主向一名食肆經理銷售鯰魚魚塊時，宣稱是龍脷魚塊。食肆不知就裏，再將鯰魚魚塊改名為石斑出售，終被海關揭發。兩人同樣違反《商品說明條例》》（《條例》），今日（7日）在屯門裁判法院被裁定罪名成立，分別被判罰款4,000元及6,000元。

一間位於屯門的食肆以鯰魚魚塊充當石斑出售。（資料圖片／余睿菁攝）

香港海關早前接獲舉報，到一間位於屯門的食肆進行試購行動，購買一款焗芝士石斑飯。經政府化驗所檢測後，證實該款食物中的魚塊為鯰魚，與所宣稱的不符。進一步調查後，發現有關食品批發商向食肆經理作出虛假聲稱，指出售的鯰魚魚塊為龍脷魚塊；而食肆經理購入該批魚塊後，再以其製作食品，並虛假宣稱為石斑飯。

兩人同樣因供應已應用虛假商品說明的食品作售賣用途，違反《商品說明條例》，今日在屯門裁判法院被裁定罪名成立，分別被判罰款4,000元及6,000元。

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海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買貨品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶，舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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