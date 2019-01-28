美甲師誤導客人　218元服務埋單變518元　違商品說明條例判社服令

女顧客收宣傳單張見美甲套餐收費218元，便到屯門一美甲店享用服務，惟療程中途才被知悉部份服務要額外收費，最後埋單要多付三百元至518元。女顧客不服作出投訴，美甲師早前被裁定違反《商品說明條例》罪成，案件今（28日）在屯門法院判刑，裁判官指法庭有必要顯示此等經營手法不能繼續，判被告社會服務令80小時。

女被告周韻詩在屯門法院被裁定罪成，被判社會服務令80小時。（資料圖片）

被告周韻詩，23歲，被控於前年5月7日在屯門青海圍萬寶商場「富甲一坊」的美甲店，作出屬誤導性遺漏的營業行為。

事主曾詢問是否包兩服務

控方案情指，女事主案發當日收到傳單，見單張上寫著能以218元「試用價」試做「光療樹脂甲」，又寫著「延長」(駁甲)及「畫花」等字眼，便到店內詢問是否也包括在內，當時被告答「係」，女事主認為這試用價包這兩項目，便接受服務。

療程中途才被告知額外收費

惟至服務中途，被告才跟事主說「延長」是要多收100元，又指單張指「延長」是指「可延長」，女事主初時仍繼續療程，至後段被告又說「畫花」也要另加200元，事主曾想拆甲，但亦要追加其他收費。

事後才解釋服務非全包

女事主最後接受全套服後後，往消費者委員會求助，有店員事後與事主接觸，並稱套餐是「五揀二」，並非全包，女事主不接受，案件後轉交海關跟進。

裁判官判刑時指，本案性質非輕微，被告未有向客人解釋收費，在案中扮演具份量角色，又指商戶要講清楚細則，客人才有合理及公正的選擇。

案件編號：TMCC 1346/2018