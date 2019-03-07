港鐵CEO梁國權4月1日退休　歡迎金澤培接任　陳帆冀強化企業管治

港鐵今（7日）公布年度業績，港鐵行政總裁梁國權會上中宣布將於4月1日退休，並由現任常務總監金澤培接任。梁國權對此表示歡迎，並相信金澤培能帶領港鐵更上一層樓。同時，政府宣布委任歐陽伯權接替馬時亨做港鐵主席，並於7月1日履新。

金澤培(左)將接替梁國權(右)擔任港鐵行政總裁。(羅君豪攝)

港鐵行政總裁梁國權今日（9日）於年度業績大會中表示，將於4月1日退休，今日是其最後一次主持業績發布會，感謝港鐵4.7萬位本地及海外同事。他表示，現任常務總監金澤培將接任行政總裁一職，並指金有多年經驗，非常專業，｢必定能夠帶領公司更上一層樓｣。至於港鐵主席則會由歐陽伯權接任，並於7月1日履新。



梁國權續指，2018年是最具挑戰的一年。對於沙中線工程問題，得悉大家對紅磡站擴建工程的質量及建造紀錄尤其關注。故港鐵將會就政府公開獨立調查委員會的中期報告內容後，會進一步認真研究內容及相關建議，並繼續配合委員會的工作。

沙中線紅磡站工程屢被揭問題。(資料圖片)

港鐵出稿引述馬時亨指，感謝梁國權多年來的英明領導和重大貢獻，在他領導下，港鐵的鐵路營運一直提供世界級的服務表現。同時在梁的帶領下，觀塘線延線、南港島線及高鐵香港段項目順利完成並通車。

運輸及房屋局局長陳帆期許新任主席及新任行政總裁履新後，強化港鐵的企業管治，帶領公司穩步發展，持續提升安全及服務質素，加強與政府及市民溝通，以回應社會期望。

屯馬線局部通車?港鐵：現階段「極不確定」

至於沙中線的通車日期，港鐵在業績報告指出，沙中線大圍至紅磡段的目標完工日期，須取決於紅磡站擴建部分及政府認為有需要的沙中線任何其他部分的檢視及確認程序。惟上述因素存在不確定性，港鐵應政府的要求，現正進行屯馬線局部通車的可行性研究，由於事件正在發展中，最終解決方案及最終結果現階段「極不確定」。