港鐵宣布委任歐陽伯權為新主席　金澤培擔任行政總裁

港鐵（0066）宣布，主席馬時亨將於6月30日任期屆滿後退任主席、董事局成員、企業責任委員會主席，提名委員會成員以及薪酬委員會成員；歐陽伯權將於7月1日接任主席及非執行董事。

另外，歐陽伯權也將身兼企業責任委員會主席，提名委員會成員以及薪酬委員會成員。

歐陽伯權在保險界擁有超過40年經驗，亦為嶺南大學校董會主席，今次港鐵主席任期由2019年7月1日起至2021年12月31日。

港鐵新聞稿表示，董事局已在今日委任歐陽伯權為非執行董事，即日生效。

馬時亨任內開通觀塘綫延綫和南港島綫

公司感謝馬時亨自2013年7月加入董事局以來的貢獻，並提出馬時亨任內創辦港鐵學院，以及成功交付與開通觀塘綫延綫和南港島綫。

馬時亨在新聞稿表示：「還有少於4個月的時間，我便會將履行了3年半的港鐵主席一 職交棒予歐陽先生。能在公司迅速擴展期間帶領公司，是我接過最具滿足感的任務之一。對於公司能夠大致上達成董事局訂立的目標，我深感自豪。」

而歐陽伯權則指出，港鐵主席一職充滿挑戰，會與每一位員工共同努力，專注為社會提供最佳的服務。

金澤培將會擔任港鐵行政總裁，現時負責監督港鐵於香港的客運業務，以及在中國內地的鐵路和物業業務。（資料圖片）

現任常務總監金澤培將由4月1日起獲委任為行政總裁、董事局成員以及企業責任委員會成員。現任行政總裁梁國權將於同日退任行政總裁，並不再擔任公司董事局成員、企業責任委員會成員以及執行總監會成員。

金澤培擁有英國特許工程師資格，為港鐵現任常務總監，負責車務及內地業務。他在1995年加入公司，並曾在車務處、工程處及中國及國際事務處擔任管理職位。

馬時亨讚揚金澤培在車務、工程及其他業務方面擁有豐富的經驗，對鐵路運輸行業亦充滿熱誠，是行政總裁一職最合適的人選。

馬時亨在沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊作供時，曾表示特首林鄭月娥提到對沙中線項目團隊失去信心。（資料圖片）

梁國權將退休 任內帶領車站商務、租賃業務發展

現任行政總裁梁國權，將3月31日起退休。馬時亨表示感謝梁國權的貢獻：「在他的領導下，公司的鐵路營運一直提供世界級的服務表現，乘客車程準時度多年來維持於99.9%的高水平。在梁先生的帶領下，觀塘綫延綫及南港島綫於2016年順利完成並通車；而全長26公里的廣州－深圳－香港高速鐵路（香港段）亦於2018年完工，並於同年9月正式投入服務。｣

此外，馬時亨亦提到，在梁國權推動之下，港鐵車站商務、物業發展和租賃業務，均有可觀增長，並帶領公司拓展香港以外業務。