【三八婦女節】全職主婦「被困」家庭　過來人：忙裡偷閒找回自己

全職主婦日復日打理家庭繁瑣事，勞心勞力程度不足為外人道。已「登六」的家庭主婦金葉，九十年代與丈夫結婚後，放棄時裝車更指導工作，全職照顧家庭。金葉丈夫性格大男人，不擅溫柔體貼，亦不愛伴侶活躍於朋友圈子，她坦言，每日洗衫、煮飯、掃地的工作，猶如被困籠中，失去自己。 不甘籠中生活的她，當年決定悄悄起「革命」，趁女兒上學，騰出空閒時間參加劇場班，做自己享受的事情。她笑言：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」

已61歲的家庭主婦金葉說，「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」（胡家欣攝）

與61歲的金葉言談幾句，她就會綻放朗笑。性格看似開朗的她坦言：「我係嚟到中心先笑得咁大聲，喺屋企係笑唔出。」

金葉年輕時做過時裝車更指導工作5年，26歲與現任丈夫結婚，婚後成為全職家庭主婦。與一般主婦無異，金葉每日留在家中洗衫、煮飯、掃地、湊女，為家庭勞心勞力，但是性格大男人的丈夫，卻看不見她的功勞，有時更動輒會發脾氣。她說：「餐飯煮得唔好，就會大聲呼喝，叫我煎個荷包蛋，再煮其他餸!」她自言當時性格單純，只會默默遵從。

女兒升上小學後悄起「革命」 參加烹飪、劇場班

婚後忙於照顧家庭，加上丈夫不喜歡她有社交生活，金葉漸漸失卻朋友圈子，「有時覺得自己同社會好脫節。」金葉不甘被困於「籠」中，她笑言慢慢起「革命」，待女兒升上小學後，趁女兒上課和丈夫工作期間，偷偷參與家福會社區中心的活動，定期上烹飪班，學一身好廚藝；女兒升上中學後，她在好奇心驅使下，更參加劇場班，學習戲劇，參與義工表演。

劇場班多著重即興表現，演員對白隨心，角色更否與觀眾互動，金葉坦言樂在其中，透過演戲找到真正的自己。她笑說：「以前細個好怕羞又論盡，見到人講嘢直率好笑，心入面一直都好想自己係咁。」在劇場中，她不時會飾演主婦角色，透過對白盡訴內心鬱結，不知不覺間，性格更為外向，段煉出說話膽量。如今丈夫若無理訓斥，金葉說自己必然會理直氣壯反駁，「有時佢知自己講輸咗，就會行開！」

「偷閒」找番自己 釋放壓力

二十多年人生，金葉不時「偷閒」，找回屬於自己的時間。下月個月中，她將會參與論壇劇場，演出婦女在傳統觀念下，身不由己的辛酸故事。明日是三八婦女節，她寄予一眾家庭主婦：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」