詐騙電郵偽冒HKT、網上行　PCCW提客戶回覆前須辨識電郵地址真偽

電訊商PCCW今日（8日）在facebook表示，近日發現有不同聲稱由HKT或網上行或My HKT發出的詐騙電郵，透過虛假聲明，誘使客戶點擊、輸入網上行賬戶名稱、密碼或信用卡資料。包括訛稱客戶網上行服務月費未能成功轉賬、電郵箱爆滿、客戶資料需更新等，誘使進入詐騙電郵內附有虛假的超連結。

電訊商PCCW指，近日發現有不同聲稱由HKT或網上行或My HKT發出的詐騙電郵，提醒客戶別回覆可疑信件。（PCCW Customer Service facebook專頁截圖）

電訊商PCCW指，近日發現有不同聲稱由HKT或網上行或My HKT發出的詐騙電郵，提醒客戶別回覆可疑信件。

網上行澄清，網上行客戶服務電郵地址為custserv@netvigator.com，而該些詐騙電郵內的實際超連結及寄件者的電郵地址均與網上行官方的不同，強調該些電郵並非由該公司發出，重申公司不會透過電郵，要求客戶提供信用咭資料或其他個人資料，以更新資料或核實客戶身份。

電訊商提醒，若客戶發現有疑似冒用網上行身分發出的可疑電郵，須留意別回覆、點擊連結或下載任何附件，並可透過 pmaster@netvigator.com 舉報， 又或透過「Live Chat在線客服」或客戶服務熱線1000求助。