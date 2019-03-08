英基屬校推「一條龍」課程　2020年起學生毋須面試由K1讀至13班　

英基學校協會今日（8日)宣布由2020年起，所有由K1 開始入讀其轄下幼稚園的學生，若適合接受主流英語教育，保證可「一條龍」式，由K1升讀至小學及中學，中途毋須再參加面試評估。

英基行政總裁葛琳(後排右一)表示，新入學政策將令學生升學銜接更容易及順利，免去繁複入學程度及壓力。（胡家欣攝）

英基學校協會宣布2020年8月起，所有由K1 開始入讀英基國際幼稚園K1的學生，若適合接受主流英語教育，保證可「一條龍」式，由K1升讀至小學及中學，中途毋須再參加面試評估。

新的一條龍政策下，學生入學評估將在入讀幼稚園前進行，入學後教師會持續觀察學生學習進度，讓他們準備升小學課程。

英基行政總裁葛琳表示，新入學政策將令學生升學銜接更容易及順利，免去繁複入學程度及壓力。

新的一條龍政策下，入學英基的學生評估將在入讀幼稚園前進行。（胡家欣攝）

事實上，英基於去年9月已曾宣布政策，指英基幼稚園的畢業生在升讀英基小學時毋需面試。而為了適應新安排，2018年今年九月起，英基小學的教師將進入幼稚園，為學童在校內進行持續評估，並由幼稚園教師協助。當時英基指，評估機制的合資格申請人必須符合以下條件，第一為須於幼稚園首年（K1）的第二個學期起入讀英基國際幼稚園，以及將完成第二個學年（K2）。