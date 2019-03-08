內地婦遇車禍在港留醫逾3年　一直拖欠醫療費　遭醫管局追逾610萬

內地婦2015年在港遇交通意外後，一直在香港的醫院留醫，其女兒亦已獲得法援就車禍索償，惟她並不享有本地居民的住院優惠，但卻一直欠付醫療費用，至今累積欠醫管局已逾610萬元，局方昨入稟高等法院正式向該女子追討。

醫管局入稟高等法院向被告胡懷嬌追逾610萬元。（資料圖片）

原告為醫院管理局，被為胡懷嬌，為精神上無行為能力者。入稟狀內未有註名被告人國籍及其他個人資料，但被告人姓名為簡體中文，而她每日住院費為5100元，並非本地居民的收費。

被告在2015年遇車禍入院

入稟狀指，被告於2015年11月11日因交通意外，被送至伊利沙伯醫院接受治療，至2017年8月9日轉送到九龍醫院，她一直留院至今。入禀狀指直至本年2月，被告需支付伊利沙伯醫院和九龍醫院的醫療費用，分別為326多萬和290多萬元，合共約617萬元。

醫院每隔數天發出帳單

兩間醫院多番向被告追討，而九龍醫院更自本月開始，每隔3、4天便向被告發帳單，惟被告至今未有繳付款項。原告入稟追討被告拖欠兩間醫院的費用外，亦追討被告自本月起計算的醫療費，為每天5,100元。

被告女兒曾就涉案車禍入稟索償

入稟狀又透露，被告的女兒於2017年就涉案交通意外，循民事途徑入稟索償，被告女兒並獲得法援。資料顯示，該傷亡訴訟案由被告的女兒替被告入稟，控告一名小巴司機。案件將於本年12月進行預審，並排期至明年2月開審。

案件編號：HCA377/2019